Voormalig Feyenoord-spits Dylan Vente gaat na ruim 3 jaar terugkeren in de Eredivisie

PEC Zwolle gaat Dylan Vente dit seizoen huren van Hibernian. Dat meldt Mounir Boualin en wordt bevestigd door onder meer Voetbal International. Daarmee keert de 25-jarige spits na 3,5 jaar terug in de Eredivisie.

Vente speelde in de jeugd van Feyenoord en maakte in 2017 zijn officiële debuut voor de Rotterdammers. Een vaste waarde in het eerste elftal van die club wist hij echter niet te worden.

Verhuurperiodes bij RKC Waalwijk en Roda JC volgden, waarna laatstgenoemde club hem in 2021 definitief overnam. In Kerkrade deed hij het uitstekend, waarna hij de stap naar Hibernian maakte.

Maar zijn periode in Schotland, waar hij nog tot medio 2026 vastligt, valt vooralsnog enigszins tegen. In 43 officiële duels scoorde hij 11 keer.

Nu wil hij bij PEC weer dezelfde vorm als destijds bij Roda proberen te vinden. Hibernian en de Zwollenaren hebben al een akkoord bereikt, dus nu is het alleen nog wachten op de medische keuring.

In de provinciehoofdstad van Overijssel zal Vente moeten gaan concurreren met twee andere spitsen: Apostolos Vellios en de van Vitesse overgekomen Thomas Buitink.

Lennart Thy, die de afgelopen jaren de aanvalsleider was bij PEC, heeft zijn carrière inmiddels vervolgd in Singapore. Hij draagt nu het shirt van Lion City Sailors.