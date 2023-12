Voormalig doelwit van Mislintat en Ajax kan snel naar Man United verkassen

Vrijdag, 1 december 2023 om 10:57 • Jan Hoeksema • Laatste update: 11:05

Manchester United wil zich komende winter gaan versterken met Serhou Guirassy, zo meldt BILD vrijdag. De spits van VfB Stuttgart is bezig aan een indrukwekkend seizoen en zou Erik ten Hag van doelpunten moeten gaan voorzien. Afgelopen zomer stond Guirassy nog in de nadrukkelijke belangstelling van Ajax.

United is al langere tijd op zoek naar een vaste nummer negen. Vorig seizoen floreerde Marcus Rashford veelal als spits, terwijl Wout Weghorst vanaf januari dit jaar een half seizoen de kans kreeg op Old Trafford.

Afgelopen zomerse transferperiode wilde Ten Hag een nieuwe aanvalsleider aantrekken, zodat Rashford dit seizoen vanaf de linkerflank kon komen. Uiteindelijk werd daarom Rasmus Højlund voor minstens 75 miljoen euro overgenomen van Atalanta.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Alhoewel de technische staf van United nog steeds perspectief ziet in de twintigjarige Deen, kunnen Ten Hag en co. er niet omheen draaien dat de doelpuntenproductie van Højlund vooralsnog enigszins tegenvalt. Met die constatering in het achterhoofd gaat United zich komende januari wederom op de transfermarkt roeren voor een spits.

Zo kwam de club uit bij Guirassy. De twaalfvoudig international van Guinee is bezig aan een indrukwekkend seizoen in de Bundesliga en staat naar verluidt bij meerdere topclubs op de radar. Zo zou ook Atlético Madrid interesse hebben in de diensten van Guirassy.

De 27-jarige aanvaller is zonder twijfel een van de grote sterren van het huidige Bundesliga-seizoen. Guirassy wist al vijftien keer te scoren in tien officiële wedstrijden en moet alleen Harry Kane (achttien goals) voor zich dulden op de topscorerslijst.

Afgelopen zomer had ook Ajax interesse in Guirassy. Sven Mislintat, toenmalig directeur voetbalzaken van de Amsterdammers, had bij Stuttgart al samengewerkt met de topspits in wording en wilde hem graag naar de Johan Cruijff ArenA halen. Guirassy zelf zag deze overstap echter niet zitten.