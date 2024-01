‘Voormalig Ajax-target kan kiezen uit Atlético, Leverkusen en Liverpool’

Bilal El Khannouss geniet belangstelling van Atletico Madrid, Bayer Leverkusen en Liverpool, zo melden Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws. De negentienjarige smaakmaker van KRC Genk werd vorig jaar nog gelinkt aan een transfer naar Ajax.

El Khannouss ligt in Genk nog tot medio 2027 vast, waardoor hij de nummer vijf van de Jupiler Pro League een mooi bedrag kan opleveren. De drievoudig international van Marokko is volgens Transfermarkt zo’n 22 miljoen euro waard.

Genk hoopt El Khannouss nog een half jaar te behouden, al wil met name Atlético zo snel mogelijk toeslaan. Trainer Diego Simeone zou de rechtspoot het liefst al in januari aan zijn selectie toe willen voegen. Volgens de Belgische media wil Genk echter alleen meewerken aan een zomerse transfer.

De Smurfen willen van El Khannouss de duurste uitgaande transfer ooit maken. Dat clubrecord staat nu nog op naam van Sander Berge, die met zijn transfer naar Sheffield United in januari 2020 liefst 25 miljoen euro opleverde.

De clubs staan in de rij voor El Khannouss, wiens vader eind 2022 bevestigde dat Ajax interesse had. “Ja, het klopt dat ze geïnteresseerd zijn. Ze volgen Bilal al sinds zijn dertiende, maar hij zit uitstekend bij KRC Genk en concentreert zich nu daarop.”

Inmiddels lijkt El Khannouss onhaalbaar voor de Nederlandse recordkampioen. Een zomertransfer naar Leverkusen, Liverpool of Madrid ligt meer voor de hand. Momenteel is El Khannouss met Marokko in Ivoorkust voor de Afrika Cup. Tijdens de eerste twee groepswedstrijden moest het in België geboren talent genoegen nemen met een invalbeurt.

Tot dusver speelde El Khannouss 76 officiële wedstrijden voor Genk, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 10 assists. De aanvallende middenvelder wordt vertegenwoordigd door zijn familie.

