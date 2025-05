Voormalig Ajax-speler hoopt ooit nog terug te keren: ‘Ben niet lekker weggegaan, er zijn een paar dingen gebeurd’

Sontje Hansen deelde Ajax zondag met NEC een enorme dreun uit in de titelstrijd. Uitgerekend de voormalig Ajacied was verantwoordelijk voor de eerste treffer in een wedstrijd die uiteindelijk in 0-3 eindigde. In gesprek met De Gelderlander blikt Hansen terug op die wedstrijd en zijn tijd in dienst van de Amsterdammers.

Waar veel Ajacieden een feestdag hadden verwacht afgelopen zondag, liep het plots helemaal anders. PSV wist na een krankzinnige comeback te winnen van Feyenoord (2-3), waarna Ajax zelf pijnlijk onderuitging tegen NEC in de eigen Johan Cruijff ArenA. Hansen speelde daarin een hoofdrol.

“Dit is natuurlijk niet lekker voor Ajax, maar het was een belangrijke wedstrijd voor ons”, aldus Hansen, die gewoon juichte na het maken van de 0-1. “Ik ben niet lekker weggegaan bij Ajax. Er zijn een paar dingen gebeurd.”

Wat die dingen precies zijn, wil Hansen liever niet zeggen. “Die houd ik liever voor mezelf, maar het was destijds wel bepalend voor mijn carrière. Maar goed, ik geloof in Gods wil. Maar het deed me zeker iets dat ik hier scoorde."

De gebaartjes tijdens het juichen waren overigens totaal niet gericht aan Ajax, zo legt Hansen uit. “Veel mensen denken dat ik provocerend ging juichen richting Ajax, maar het had meer met mezelf te maken, omdat ik er de laatste weken niet lekker in zat.”

Hansen hoopt juist ooit nog terug te keren bij Ajax. “Ajax is nog steeds mijn cluppie, ik blijf een Ajacied en ik hoop ooit terug te keren bij Ajax. Natuurlijk dacht ik ook even aan mijn verleden hier, maar ik heb geen last van rancune, want bijna de helft die toen werkzaam was op de club is vertrokken.”

“Het was mijn droom om in het shirt van Ajax voor de eerste keer te scoren in de ArenA, maar nu heb ik dat gedaan voor NEC. Dat het ook nog eens zo’n mooie goal was, is heerlijk voor mij en pijnlijk voor Ajax. Ik sprak net even met Brobbey en Wijndal. Zij waren niet blij met me. Ik hoop dat Ajax gewoon kampioen wordt en ik denk dat dit ook gaat gebeuren”, besluit hij.