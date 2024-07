Voormalig Ajax-assistent Michael Valkanis vindt nieuwe club als hoofdtrainer

Michael Valkanis wordt de nieuwe trainer van Adana Demirspor, zo meldt Voetbal International. De 49-jarige Australiër was afgelopen seizoen actief bij Ajax, als assistent van trainer John van ’t Schip. Komend seizoen staat hij dus weer op eigen benen.

Valkanis werkte de afgelopen jaren veel samen met Van ’t Schip. Dat begon bij het Australische Melbourne City, maar daarna ook bij PEC Zwolle, het Griekse elftal en afgelopen seizoen dus Ajax.

In Amsterdam was Valkanis een van de assistenten van Van ’t Schip. In december verving Valkanis Van ’t Schip zelfs tijdens de wedstrijden tegen PEC Zwolle (2-2) en USV Hercules (3-2 nederlaag), toen de Nederlander vanwege de bruiloft van z’n zoon in Australië was.

Van ’t Schip vertrok na afgelopen seizoen echter als hoofdtrainer van Ajax, en ook Valkanis verliet de Johan Cruijff ArenA. Nu is dus bekend geworden dat hij aan de slag gaat in Turkije.

Adana Demirspor eindigde vorig seizoen als twaalfde in de Turkse Süper Lig. Aan het begin van het seizoen was Patrick Kluivert er nog trainer, maar in december vertrok hij plotseling, naar eigen zeggen omdat hij zijn salaris niet kreeg uitbetaald.

Hikmet Karaman nam het stokje van Kluivert over, en onder zijn leiding eindigde de club dus als twaalfde. Valkanis zal komend seizoen proberen om de club een hogere eindklassering te bezorgen.

Het wordt voor de Australiër zijn derde club als hoofdtrainer. Eerder stond hij ook al aan het roer bij KAS Eupen (2022) en Hapoel Tel Aviv (2023).

