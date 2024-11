Voormalig Ajacied Toby Alderweireld kondigt voetbalpensioen aan

Toby Alderweireld is bezig aan zijn laatste seizoen als profvoetballer. Dat kondigt de 35-jarige verdediger aan in het Belgische televisieprogramma De tafel van Gert. Alderweireld, die tussen 2004 en 2014 in het shirt van Ajax speelde, wil meer tijd doorbrengen met zijn kinderen.

Alderweireld is nog altijd basisspeler bij Royal Antwerp, maar vindt het na dit seizoen mooi geweest. De Belg legt uit waarom hij stopt. “Puur om meer tijd door te brengen met mijn kinderen. Fysiek kan ik het nog aan en ik ga het voetbal zeker missen, maar ik wil er ook in het weekend zijn voor hen.”

In januari 2024 werd Alderweireld door Het Laatste Nieuws nog verkozen tot beste speler van de Belgische competitie. Dat leverde de routinier een Gouden Schoen op. Maandag bracht Alderweireld naar buiten dat hij de laatste jaren gebukt ging onder ernstige paniekaanvallen.

Om die reden nam hij in 2022 al het besluit om af te zwaaien bij het nationale elftal van België. Alderweireld speelde in totaal 127 interlands namens de Rode Duivels. Zijn kameraad Jan Vertonghen is recordinternational en speelde er dertig meer.

Ajax pikte Antwerpenaar Alderweireld in 2004 op bij Beerschot. In Amsterdam, de stad waarvan hij later een tatoeage liet zetten, brak hij door als profvoetballer. In totaal speelde Alderweireld liefst 186 officiële wedstrijden namens Ajax. Hij werd driemaal landskampioen van Nederland.

Na zijn tijd bij Ajax speelde Alderweireld voor diverse clubs in het buitenland: Atlético Madrid, Southampton, Tottenham Hotspur en Al-Duhail. Met name in Londen was de Belg zeer geliefd bij de fans van Spurs.

Inmiddels is Alderweireld terug bij zijn jeugdliefde Royal Antwerp, waar hij zijn carrière gaat afsluiten. In zijn geboortestad kan de rechtspoot al niet meer stuk. In 2023 schoot Alderweireld the Great Old naar de eerste landstitel sinds 1957.