Voormalig Ajacied overweegt terugkeer in andere rol: 'Misschien ben ik te vroeg vertrokken bij Ajax’

Lasse Schöne staat open voor een terugkeer bij Ajax, zo laat de Deen weten in gesprek met De Telegraaf. Schöne stopt na dit seizoen met voetballen, maar zou in een andere rol aan de slag kunnen bij de Amsterdammers.

Schöne maakte in 2012 transfervrij de overstap van NEC naar Ajax. “Natuurlijk voelde ik soms de twijfel”, blikt hij nu terug. “Ajax was bij mijn komst eerlijk. Ze zeiden: 'We kopen spelers voor miljoenen en jij komt transfervrij over van NEC, dus het zal niet gemakkelijk worden.' Vaak stond ik er aan het begin van het seizoen naast, maar had ik na vier wedstrijden mijn plekje terug.”

Uiteindelijk zou Schöne liefst zeven seizoenen bij Ajax spelen. Met de club veroverde hij onder meer drie keer de landstitel in Nederland. Een ander memorabele campagne was het Champions League-seizoen 2018/19, waarin Ajax onder meer Juventus en Real Madrid uitschakelde. Vooral aan het duel in Spanje tegen laatstgenoemde club heeft de Deen mooie herinneringen.

Uiteindelijk vertrok hij in 2019 uit Amsterdam, om aan de slag te gaan bij Genoa. “Misschien ben ik te vroeg vertrokken bij Ajax. Maar ik vond het moeilijk om te accepteren dat ik me na het geweldige Champions League-seizoen wéér moest bewijzen. Miljoenenaankoop Razvan Marin zou de kans krijgen, zei trainer Erik ten Hag. Ik vond het gek en had op meer krediet gehoopt.”

Na Genoa speelde Schöne nog bij sc Heerenveen, om nu dus in het shirt van NEC zijn carrière te beëindigen. Wat hij hierna gaat doen? “Mode heb ik altijd interessant gevonden. Ik heb recent met het bedrijf LABFRESH een eigen zomercollectie uitgebracht, van broeken en T-shirts tot jasjes en vestjes. Dat smaakt naar meer. Verder wil ik tijd spenderen met mijn familie en vrienden, ook die in Denemarken. Ik blijf in Nederland wonen, ik voel me hier thuis”, aldus Schöne.

Een andere rol in het profvoetbal behoort ook nog tot de mogelijkheden van de voormalig Deens international. “Ik heb ook een goed gesprek met algemeen directeur Menno Geelen gevoerd. We kijken na de zomer welke rol ik bij Ajax zou kunnen vervullen”, besluit de middenvelder.