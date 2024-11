‘Voormalig Ajacied Nicolás Tagliafico kan vluchten naar Europese topclub’

Juventus gaat bij Olympique Lyon aankloppen voor Nicolás Tagliafico, weet het Italiaanse Corriere dello Sport. De 32-jarige vleugelverdediger is vanwege de financiële problemen van OL voor een schijntje op te pikken.

De kans is groot dat Tagliafico komende winter al vertrekt uit Lyon, daar hij een van de grootverdieners is bij de noodlijdende Franse topclub.

Transfermarkt schat Tagliafico’s marktwaarde op 8 miljoen euro, maar volgens de Italiaanse berichtgeving hoeft hij slechts ‘een paar miljoen euro’ te kosten. De Argentijnse wereldkampioen beschikt namelijk over een aflopend contract.

Als speler van Olympique Lyon werd Tagliafico in 2022 wereldkampioen met Argentinië. In clubverband was de Italiaanse Argentijn de afgelopen jaren een stuk minder succesvol.

Met Olympique Lyon won Tagliafico geen enkele prijs. Tot dusver speelde de linkspoot 77 officiële wedstrijden. Daarin wist hij vijf keer te scoren en zeven assists af te leveren. Tagliafico’s Franse avontuur zal als een nachtkaars uitgaan.

In Nederland is Tagliafico bekend door zijn succesvolle periode bij Ajax. De Amsterdammers haalden hem in januari 2018 voor slechts 4 miljoen euro naar Europa toe. Tagliafico speelde uiteindelijk 4,5 jaar in de Johan Cruijff ArenA.

De teller eindigde uiteindelijk op 169 officiële wedstrijden namens Ajax, waarin Tagliafico goed was voor 16 doelpunten en 23 assists. Tagliafico werd drie keer landskampioen van Nederland en won twee keer de TOTO KNVB Beker.