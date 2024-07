Voormalig Ajacied dient Manchester City direct een oefennederlaag toe

Manchester City heeft de eerste oefenwedstrijd van het seizoen verloren. In North Carolina was Celtic woensdag met 3-4 te sterk. Voormalig Ajacied Nicolas Kühn nam twee Schotse treffers op zich en had daarmee een groot aandeel in de knappe oefenzege van the Bhoys.

Bij the Citizens stonden onder meer Stefan Ortega, Kalvin Phillips, Jack Grealish en Erling Braut Haaland in de basis. Verder deed manager Josep Guardiola vooral een beroep op een aantal hoog aangeschreven jeugdspelers.

Celtic, dat al een stuk langer in voorbereiding was en reeds drie oefenwedstrijden gespeeld had, kon een beroep doen op een groep vol ervaren spelers. De 37-jarige doelman Kasper Schmeichel maakte zijn officieuze debuut namens de Schotse club.

Voor Kühn, die tussen 2018 en 2020 onder contract stond bij Ajax maar nooit debuteerde, werd het een wedstrijd om nooit te vergeten. Celtic ging met een 1-3 voorsprong de rust in, dankzij twee doelpunten van de Duitser. Daarnaast gaf hij ook een assist bij het doelpunt van Kyogo Furuhashi. Namens Manchester City deed Oscar Bobb wat terug.

Diezelfde Bobb leek de blauwe club uit Manchester naar een comeback te helpen, toen hij na rust twee assists gaf. Eerst op Maximo Perrone, vervolgens op Haaland. In de 68ste minuut trok Celtic dankzij Luis Palma alsnog aan het langste eind: 3-4.

Manchester City oefent de komende weken nog tegen AC Milan, FC Barcelona en Chelsea, waarna op 10 augustus het duel om de Community Shield tegen Manchester United op het programma staat.

Het Celtic van Kühn oefent in de Verenigde Staten nog tegen Chelsea. Volgende week begint de Schotse Premiership weer, waarin Celtic start met een thuiswedstrijd tegen Kilmarnock. Kühn speelde overigens wel officiële wedstrijden namens Jong Ajax. In 43 duels was hij goed voor 5 doelpunten en 6 assists.

