Voorbeschouwen op De Klassieker: historie, afwezigen, vorm en voorspellingen

Zaterdag, 23 september 2023 om 09:30 • Laatste update: 09:34

Zondagmiddag wordt in de Johan Cruijff ArenA de eerste Klassieker van dit seizoen afgetrapt. Waar het duel tussen Ajax en Feyenoord normaal gesproken een wedstrijd is in de bovenste regionen van de Eredivisie, moet Ajax er dit seizoen alles aan doen om niet volledig uit het zicht te raken van de bovenste posities op de ranglijst. Ajax bezet na de slechtste competitiestart in bijna 60 jaar de twaalfde plaats in de Eredivisie. Feyenoord heeft zich na twee gelijke spelen in de eerste twee speelronden aardig herpakt: zij wonnen de laatste drie wedstrijden met klinkende cijfers van respectievelijk Almere City (6-1), FC Utrecht (1-5) en sc Heerenveen (6-1).

Huidige vorm

Feyenoord is de laatste weken dus in topvorm. Zo won het de laatste drie Eredivisie-duels met ruime cijfers. Twee keer werd het 6-1 en uit bij Utrecht werd er met 1-5 gewonnen. Naast deze overwinningen in de competitie waren de Rotterdammers midweeks ook in de Champions League te sterk voor hun tegenstander: Celtic werd in De Kuip moeiteloos aan de kant geschoven. Het was zes jaar geleden dat Feyenoord voor het laatst meedeed aan het miljardenbal en tijdens hun terugkeer werd 2-0 van een roodgekleurd Celtic gewonnen, dat in de tweede helft in een tijdsbestek van vijf minuten twee rode kaarten ontving. De topscorer van de Rotterdammers is Santiago Giménez met zes doelpunten. Hij voert, samen met Vangelis Pavlidis, de topscorerslijst van de Eredivisie aan.

Giménez in vorige editie van Ajax-Feyenoord

Bij Ajax rommelt het zowel buiten als binnen het veld. Van de eerste vier duels in de Eredivisie werd er slechts één omgezet in een overwinning. Voornamelijk in de laatste wedstrijd, tegen FC Twente, werd de ploeg van trainer Maurice Steijn overklast. Na deze nederlaag maakten de Amsterdammers zich op voor de Europa League-wedstrijd tegen Olympique Marseille. Dit affiche eindigde in een 3-3 gelijkspel tussen twee ploegen die verdedigend slecht stonden. Ondanks de fouten gaf Steijn wel aan ‘perspectief te zien’ na deze wedstrijd.

Historie

Ajax-Feyenoord staat zondag voor de 72e keer in de historie op het programma. Ajax kwam 43 keer als winnaar uit de strijd, 12 keer gingen de punten mee naar Rotterdam en 16 maal speelden de rivalen gelijk. Van de laatste vijf duels op bezoek bij Ajax verloor Feyenoord vier maal, en wisten de Rotterdammers er slechts één te winnen. Dit gebeurde tijdens de laatste ontmoeting in Amsterdam tussen Ajax en Feyenoord op 19 maart eerder dit jaar. Het werd toen na een boeiende strijd 2-3 voor de Rotterdammers door een doelpunt van Lutsharel Geertruida vlak voor tijd.

Geertruida na zijn winnende goal in Amsterdam

De bekendste wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord werd gespeeld op 18 september 1983. Ajax won toen met 8-2 in De Meer. Bij De Stadionclub stond op dat moment Johan Cruijff in de basis. Het clubicoon van Ajax maakte eerder dat jaar vanwege een ruzie bij Ajax de overstap had naar Feyenoord. Doelpuntenmakers aan Amsterdamse zijde waren toentertijd Marco van Basten (3x), Jesper Olsen (2x), Ronald Koeman, Keje Molenaar en Peter Boeve.

Afwezigen

Bij Ajax is nagenoeg de hele selectie fit, de enige afwezigen aan Amsterdamse zijde zijn de langdurig geblesseerde Gerónimo Rulli en Ahmetcan Kaplan.

Aan de kant van Feyenoord zijn in ieder geval Luka Ivanusec en Justin Bijlow niet op tijd fit voor het duel met Ajax. Naast deze twee afwezigen zijn er ook nog een paar twijfelgevallen in de selectie. Zo trainde Gernot Trauner vrijdag niet mee vanwege ziekte, maar verwacht Slot de centrale verdediger wel weer bij de selectie zondag. Naast Trauner is het ook afwachten of Ayase Ueda op tijd fit is voor zijn eerste Klassieker. De Japanner trainde vrijdag voor het eerst mee met de groep sinds zijn blessure. Het is afwachten hoe de training op zaterdag verloopt, afhankelijk daarvan wordt besloten of de spits wedstrijdfit is. Bart Nieuwkoop keert terug in de wedstrijdselectie van de Rotterdammers. De rechtsback miste de laatste twee wedstrijden tegen Heerenveen en Celtic vanwege een lichte blessure, maar hij is dus weer fit voor de wedstrijd tegen de rivaal van aanstaande zondag.

Gernot Trauner meldde zich vrijdag af vanwege ziekte

Verwachtingen

Na de beide Europese wedstrijden van Ajax en Feyenoord gezien te hebben zijn de analisten van ESPN nog niet onder de indruk geraakt van Ajax. Feyenoord heeft daarentegen meer overtuigd. Kenneth Perez verwacht dan ook dat Feyenoord geen moeite zal hebben met Ajax. "Het is niet onlogisch, maar de rechterhand weet niet wat de linkerhand gaat doen. En individueel is Ajax ook niet goed genoeg om dat te compenseren. Er is continu twijfel. Feyenoord is tactisch en als team veel beter, die gaan hier toch helemaal korte metten mee maken?"

Willem van Hanegem heeft ook vertrouwen in ‘zijn’ Feyenoord, maar hij benadrukt dat het een wedstrijd op zich is. De resultaten van de afgelopen weken willen volgens hem dus weinig zeggen. ‘’Deze wedstrijd kan alle kanten op. Als Feyenoord in goede doen is, dan is Ajax verplicht om ze op te vangen’’, vertelt de Kromme in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. ‘’Maar Ajax kan winnen. Omdat ze toch vaak die mazzel hebben.’’