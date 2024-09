‘Voor mij is dit de eerste keer dat ik überhaupt bij het Nederlands elftal zit’

Rotterdammer Gjivai Zechiël (20) stal de afgelopen maanden het hart van menig Feyenoord-fan. De sierlijke middenvelder maakt een stormachtige ontwikkeling door, waardoor hij voor het eerst is opgeroepen voor een jeugdelftal van het Nederlands elftal. Voetbalzone zocht de vrolijke Zechiël op tijdens zijn eerste interlandperiode met Jong Oranje in Zeist.

Door Wessel Antes en Noël Korteweg

“Ik zit hier met een trots gevoel”, begint Zechiël zijn verhaal. “Een heel goed gevoel, want dit geeft een bevestiging dat ik het goed doe bij mijn club. Ik zit er lekker in en ga er ook hier het beste van maken.”

Voor Zechiël is zijn oproep extra bijzonder. “Voor mij is het de eerste keer dat ik überhaupt bij het Nederlands elftal zit, eerder zat ik er nooit bij. Om eerlijk te zijn was ik er niet echt mee bezig, maar je weet wel dat zulke dingen erbij komen kijken wanneer je het prima doet bij de club. Toen ik bij de voorselectie zat was ik al blij, maar dat ik nu ook bij de definitieve selectie zit geeft een heel goed gevoel.”

Zechiël zat met teamgenoot Ramiz Zerrouki aan tafel toen hij de infomail van Jong Oranje las. “De rest was al naar huis, maar ik bleef wat langer op de club. Daarna heb ik gelijk met papa en mama gebeld”, aldus de trotse rechtspoot.

Zechiël kwam maandag samen met boezemvriend Antoni Milambo aan bij het spelershotel in Zeist. “Dat is leuk! Vorig jaar maakte hij wat meer minuten dan ik, want ik was natuurlijk geblesseerd geraakt in de tweede seizoenshelft.”

“We hebben beiden een goede voorbereiding gedraaid, maken veel minuten en wisselen elkaar eigenlijk af. Ik speelde tegen PSV, hij speelde de week daarna tegen PEC Zwolle en ik weer tegen Sparta. Dat we nu allebei hier zijn is supermooi”, aldus Zechiël, die al sinds Feyenoord Onder 15 samenspeelt met Milambo.

Nieuwe kansen

Zechiël debuteerde afgelopen seizoen onder succescoach Arne Slot bij Feyenoord. Vervolgens kreeg hij te maken met een zware knieblessure. Onder nieuwbakken trainer Brian Priske wil Zechiël écht doorbreken in De Kuip. Zijn eerste maanden onder de Deen waren veelbelovend.

“Het waren goede maanden”, zegt Zechiël. “Helaas hebben we niet de resultaten behaald die we wilden halen. We gingen voor negen punten natuurlijk. Het team ontwikkelt zich onder een nieuwe trainer en dat is natuurlijk wennen op bepaalde vlakken. Ik ben tevreden over mezelf, blij met de nieuwe trainer en denk dat we een goed seizoen gaan draaien.”

Dat de carrière van Zechiël in een stroomversnelling is geraakt komt voor hemzelf niet als een verrassing. “Ik heb altijd wel vertrouwen in mezelf. Ik geloof in mezelf en het plan dat God voor mij heeft. Dat deze oproep voor Jong Oranje daar deel van is ben ik hartstikke blij mee.”

Imago

Op afstand volgt Zechiël de ontwikkelingen rondom Slot in Liverpool. “Tot nu toe heb ik iedere wedstrijd van Liverpool gekeken, want ik vind het heel leuk om te zien hoe Arne het doet. Hij doet het heel goed. Zondag tegen Manchester United heb ik ook gekeken, een hele goede wedstrijd!”

Champions League

Zechiël weet goed wat hij dit seizoen wil verbeteren. “Ik denk dat ik op fysiek vlak nog wat stappen kan zetten. Ik wil dadelijk, met de Champions League erbij, drie wedstrijden in een week vol kunnen houden. Ik moet gewoon mijn ding blijven doen en proberen om belangrijk te zijn voor het team. Dat is het wel.”

De jeugdige middenvelder leert veel van oudere medespelers als Bart Nieuwkoop, Quinten Timber en Calvin Stengs. “Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten: hoe gedraag je je, hoe ben je met je sport bezig, wat moet je eten. Natuurlijk krijg je dat mee vanuit de club en let mijn vader daar goed op, maar ook die jongens helpen mij om zo goed mogelijke prestaties te leveren.”

Namens Feyenoord kan Zechiël dit seizoen debuteren in de Champions League. “Hoe ik de loting heb gevolgd? Ik was thuis met mijn moeder, zusjes en broertjes. Gewoon met het gezinnetje.”

Zechiël begint te lachen. “We kregen als eerst Manchester City en Bayern München… Dat zijn natuurlijk hele goede tegenstanders, maar ik denk dat het leuke affiches zijn. We mogen ook naar Benfica-uit, waar we wat recht kunnen zetten na de voorbereiding. Het is een zware loting, maar ik denk dat we het goed gaan doen.”

EK-kwalificatie

In de komende week focust Zechiël zich eerst op twee thuisduels met Jong Oranje. “We kunnen ons kwalificeren voor het EK deze week, dus daar gaan we voor met z’n allen. Dat hebben we net ook besproken tijdens de eerste meeting, dat we daar voor willen gaan. Persoonlijk wil ik het zo goed mogelijk doen, een goede en positieve indruk achterlaten en misschien wel mijn debuut maken.”

Zechiël kijkt ernaar uit om te spelen onder bondscoach Michael Reiziger. “Ik heb hem nog niet echt gesproken. We hebben elkaar kort gegroet en net een meeting gehad, maar ik denk dat er deze week wel een gesprekje gaat plaatsvinden.”

Zechiël legt zichzelf deze week geen druk op met doelstellingen. “Ik vind het vooral belangrijk dat ik ervan geniet. Ik moet hard werken, intensiteit leveren, kwaliteit toevoegen aan de groep en dan hoop ik mijn debuut te maken.”