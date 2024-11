Voor dit ‘lage’ bedrag mag Oranje-international Donyell Malen vertrekken bij Borussia Dortmund

Borussia Dortmund is bereid om Donyell Malen in januari te verkopen. BILD weet dat de clubleiding van BVB een prijskaartje van slechts 25 miljoen euro heeft geplakt op de 25-jarige aanvaller.

Het genoemde bedrag is opvallend laag, daar Malen volgens Transfermarkt minstens 40 miljoen euro waard is. Ook ligt de rechtspoot nog tot medio 2026 vast in het Signal Iduna Park.

De Duitse krant baseert zich op bronnen rondom de club. Afgelopen zomer mocht Malen ook al voor 25 miljoen euro vertrekken, maar een transfer bleef uit. Borussia Dortmund had dat geld graag gebruikt om Michael Olise aan te trekken, maar zag rivaal Bayern München er met de Fransman vandoor gaan.

Waar Olise uitstekend is begonnen aan zijn dienstverband in München, kent Malen qua speelminuten tot dusver een teleurstellend seizoen. De voormalig PSV’er deed pas 652 minuten mee in alle competities, verdeeld over 14 optredens. Daarin was Malen vier keer trefzeker. Eenmaal fungeerde hij als aangever.

Omdat het moyenne van Malen best prima is, gaat BILD ervan uit dat een wintertransfer zeker te realiseren valt. De in Wieringen geboren aanvaller zou zelf het liefst in de Premier League aan de slag gaan.

Malen speelde al in de jeugdopleiding van Arsenal en wil graag terugkeren naar Engeland. Dat vertelde hij in maart van dit jaar al aan Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters. “Omdat ik in Engeland in de jeugd heb gespeeld, is het wel een mooie droom om nog in de Premier League te spelen.”

Malen, die in januari 26 wordt, speelde al 40 interlands namens het Nederlands elftal. Daarin was de buitenspeler annex spits goed voor acht doelpunten en negen assists. Malen was niet van de partij tijdens het WK van 2022, maar speelde al wel tweemaal op een Europees kampioenschap namens Oranje.