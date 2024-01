Voor Ajax-aanvoerder Steven Bergwijn begint 2024 met geweldig nieuws

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Steven Bergwijn, die opnieuw vader wordt.

Bergwijn en zijn partner Sem Smit verwachten in 2024 hun tweede kindje, zo blijkt uit een post op Instagram van laatstgenoemde. "Wij hebben een klein geheimpje bewaard", is de begeleidende tekst bij de videoboodschap van het tweetal.

In de bewuste video loopt het stel over het strand en laat Smit haar zwangere buik zien aan de vleugelaanvaller van Ajax. De twee kussen elkaar, waarna ook zoon Ayden even te zien is op de beelden die op Instagram zijn geplaatst. Bergwijn reageert met een emoji van een hartje op het bericht van zijn partner.

Voor Bergwijn (26) is het de derde keer dat hij vader wordt. Met zijn vorige partner Chloé Jay Lois kreeg hij een zoon die luistert naar de naam Saint Stevie Isai. De Ajax-aanvaller was samen met Lois tot zijn vertrek naar Tottenham Hotspur in de winter van 2020. Inmiddels is hij alweer enkele jaren samen met Smit.

