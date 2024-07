Volgende international uit gouden generatie België zwaait af bij Rode Duivels

Recordinternational Jan Vertonghen zwaait na 157 interlands af bij de nationale ploeg van België. Dat heeft de 37-jarige verdediger vrijdagmiddag aangekondigd via Instagram.

“Bedankt voor alle herinneringen. Ik heb mijn droom beleefd”, zegt Vertonghen in een kort bericht op sociale media.

De routinier kan rekenen op heel wat positieve reacties van ploeggenoten waar hij mee heeft samengespeeld. Zo schrijft Christian Eriksen: “Mattie”, met een hartje, noemt Daley Blind hem een ‘legend’ en Dries Mertens een ‘GOAT’ (Greatest Of All Time, red.).

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Vertonghen debuteerde begin 2007 op twintigjarige leeftijd onder toenmalig bondscoach René Vandereycken bij de Rode Duivels. In de EK-kwalificaties verloor België toen met 1-2 van Portugal.

Hij kende geen geweldige eerste jaren voor de nationale ploeg. Zo wist Vertonghen zich met België niet te plaatsen voor de EK’s van 2008 en 2012 en het WK van 2010 in Zuid-Afrika.

Vervolgens kwalificeerde Vertonghen zich als Rode Duivel wel voor het WK 2014, waar de kwartfinales werden bereikt. Op het WK van 2018 in Rusland kende de ‘Gouden Generatie’ zijn hoogtepunt door derde te eindigen.

Op het huidige EK werden de Belgen in de achtste finales uitgeschakeld door Frankrijk (0-1). Het ongelukkige eigen doelpunt van Vertonghen blijkt nu zijn laatste wapenfeit van de verdediger in zijn interlandcarrière.

De centrumverdediger speelde uiteindelijk 157 interlands voor zijn nationale ploeg en is daarmee recordinternationals. In totaal trof hij tien keer doel. Of Vertonghen in clubverband nog wel doorgaat is niet bekend. Eind juni liep zijn contract bij Anderlecht af.

Vertonghen is na Toby Alderweireld en Eden Hazard de volgende international van de ‘Gouden Generatie’ die besluit te stoppen bij de Rode Duivels. Hij maakte dit EK samen met generatiegenoten Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Yannick Carrasco en Romelu Lukaku deel uit van de selectie van bondscoach Domenico Tedesco.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties