Volgende bekerstunt in Katwijk blijft uit: FC Twente bibbert in slotfase maar gaat door

FC Twente heeft zich ondanks een moeizame avond niet verslikt in het dappere vv Katwijk in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. De bezoekers uit Enschede hadden in de eerste helft nog veel moeite met de amateurs, maar stelden na rust orde op zaken: 2-3. De entree van Ricky van Wolfswinkel bleek goud waard te zijn voor Twente, dat het bekeravontuur dus een vervolgt geeft na de winterstop. Een stunt blijft dus uit voor Katwijk, dat eeuwige rivaal Quick Boys dinsdag met 3-1 zag winnen van Fortuna Sittard.

Na een indrukwekkende vuurwerkshow op Sportpark De Krom begonnen Katwijk en Twente aan de bekerontmoeting. De start was zoals de Tukkers die hadden gewenst. Daan Rots raakte nog de lat, maar even later schoot de mee opgekomen verdediger Alec Van Hoorenbeeck wél raak: 0-1.

Voor Katwijk was de vroege achterstand het sein om de beuk erin te gooien. Die aanpak werkte, want na ruim een kwartier spelen schoot Robin Schulte van net buiten de zestien raak in de linkerbenedenhoek, tot frustratie van Twente-doelman Lars Unnerstall. De amateurs trokken daarna het initiatief naar zich toe en Twente moest alle zeilen bijzetten om niet op achterstand te komen in Katwijk.

Unnerstall had een paar fraaie reddingen in huis en mocht van geluk spreken toen Dalian Maatsen de lat teisterde. Katwijk schreeuwde om een strafschop toen Sietse Brandsma in de zestien van Twente naar het gras ging. De bal kwam echter niet op de stip te leggen. Ondertussen maakte Joseph Oosting zich steeds bozer langs de kant. De coach van Twente ergerde zich groen en geel aan het soms belabberde spel van zijn ploeg.

Oosting greep in de rust in en liet Mathias Kjølø, Carel Eiting en Sam Lammers achter in de kleedkamer. Youri Regeer, Michel Vlap en Van Wolfswinkel betraden het natte en winderige veld in Katwijk. Een gouden greep van Oosting, want twee minuten na de hervatting tekende Van Wolfswinkel voor de 1-2 voor Twente. Een flinke tegenvaller voor de amateurclub, dat zo dapper had gestreden in de eerste helft.

Twente denderde door en tilde de stand in de 50ste minuut naar 1-3. Na een goede aanval gaf Rots voor op de mee opgekomen linksback Bas Kuipers, die simpel binnen kon tikken in een leeg doel. Daarmee leek het verzet van Katwijk wel gebroken, terwijl Twente bleef zoeken naar mogelijkheden om de voorsprong te vergroten.

Katwijk bracht de spanning terug in de 84ste minuut: Unnerstall verwerkte een schot van Mohammed Tahiri niet goed en zag de bal in het doel rollen voor de 2-3. De ploeg van Oosting hield ondanks de spanning in de slotminuten stand en bekert verder. Twente wacht nu op de loting voor de achtste finale die aanstaande vrijdag zal worden verricht door de KNVB.