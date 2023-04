Cambuur heeft een wonder nodig om volgend jaar nog in de Eredivisie te spelen

Vrijdag, 21 april 2023 om 21:56

Het laatste uur voor SC Cambuur lijkt geslagen. De Leeuwarders verloren vrijdag met 2-0 van FC Volendam en hebben nog slechts vier wedstrijden om directe degradatie te ontlopen. Daar nummer zestien FC Emmen op negen punten afstand staat, lijkt dat een schier onmogelijke klus. Volendam bezorgt zichzelf juist weer wat lucht en komt op vijf punten van de degradatiestreep.

Cambuur móést winnen, wilde het nog kans maken om directe degradatie te ontlopen. Dat besef leek er daadwerkelijk te zijn bij de Leeuwarders. Cambuur was de betere in de openingsfase, maar liet mogelijkheden van Mees Hoedemakers en Mimoun Mahi onbenut. Volendam grossierde ondertussen in ongeluk en zag zowel Gaetano Oristiano als Brian Plat geblesseerd afhaken. Op het veld had het Andere Oranje even later meer fortuin.

Bij een zeldzame Volendamse aanval gaf Cambuur-verdediger Sekou Sylla een corner weg. Die werd op het hoofd van Damon Mirani gelegd en de stopper werkte via Robbin Ruiter en zijn eigen schouder binnen: 1-0. De treffer leek Volendam vertrouwen te geven en Cambuur kwam vlak voor de thee met de schrik vrij. Invaller Francesco Antonucci zag zijn schot geblokt worden en Mirani kopte de daaropvolgende hoekschop over.

Daryl van Mieghem leek het duel elf minuten na rust wél te beslissen. De man in vorm bij Volendam zag echter een streep door zijn zesde goal in de laatste negen wedstrijden gaan: Robert Mühren stond buitenspel. Laatstgenoemde liet zelf ook na om zijn oude club definitief in rouw te dompelen. Voordat Mirani uiteindelijk voor de beslissing zou zorgen. Wéér was het een voorzet van Carel Eiting, wéér was het een kopbal: 2-0, in minuut 90+1.