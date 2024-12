'Voetbaltechnisch en qua spelinzicht kan Halilovic absoluut op het niveau van Ajax mee, maar...'

Dat Rafael van der Vaart Alen Halilovic graag bij Ajax zou zien spelen, is volgens Danny Buijs helemaal geen gekke gedachte. De hoofdtrainer van Fortuna Sittard benadrukt aan de andere kant dat het nog maar de vraag is of de aanvallende middenvelder (28) de stap naar de top in Nederland aankan.

Volgens Theo Janssen zou Halilovic de benodigde creativiteit toevoegen aan het elftal van trainer Francesco Farioli. “Ik heb het echt een paar keer tegen Alex Kroes gezegd”, claimde Van der Vaart zondag in Studio Voetbal. “Maar ze hebben een lijst met betere, zeggen ze."

"Maar je kan hem zo ophalen van de zomer, gratis”, zei de analist. Dat is echter niet helemaal waar. Halilovic ligt in Sittard nog vast tot medio 2026 en dus zal Ajax met een (bescheiden) transfersom over de brug moeten komen.

Buijs

Buijs snapt waarom Van der Vaart Halilovic in verband brengt met Ajax. ''Voetbaltechnisch en qua spelinzicht kan Alen ook op dat niveau mee, absoluut'', geeft de Fortuna-trainer tegenover Voetbal International hoog op over zijn spelmaker.

''Maar er komen ook andere dingen bij kijken'', waarschuwt Buijs voor al te veel euforie rondom de Kroatische middenvelder. ''Is dat te compenseren in zo'n team? Wat vragen ze dan van hem in zijn rol? Zijn kwaliteiten liggen voornamelijk aan de bal.''

Halilovic blinkt uit bij Fortuna, dat niet in de top van de Eredivisie meedoet. ''Dus wordt het voor hem ook lastig om dat talent elke week te laten zien. Op een hoger niveau, met betere spelers om hem heen, wordt dat misschien makkelijker voor Alen.''

''Alleen, wat ik ook tegen hem heb gezegd: om daar te komen moet je ook proberen andere dingen toe te voegen aan je spel. Want dat gaat er misschien voor zorgen dat zo'n ploeg je net wel die kans wil geven. Ik zie dat Alen daarmee bezig is'', ziet Buijs tevreden toe dat Halilovic er alles aan doet om een betere speler te worden.

Buijs is fan van Halilovic, maar trapt tegelijkertijd op de rem wat betreft de stap hogerop. ''We weten het pas als iemand hem een keer de kans geeft.''