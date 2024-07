Vivianne Miedema maakt na vertrek bij Arsenal stap hogerop in Engeland

Vivianne Miedema ruilt Arsenal in voor Manchester City, zo bevestigen the Citizens via de officiële kanalen. De 27-jarige spits komt transfervrij over van the Gunners en tekent een driejarig contract bij de blauwe club uit Manchester. Miedema speelde liefst zeven seizoenen bij Arsenal, maar staat nu dus voor een nieuwe uitdaging.

Manchester City eindigde vorig seizoen op de tweede plaats in de Women’s Super League. De spits noemt het ‘de best voetballende ploeg van de competitie’ in gesprek met het Algemeen Dagblad. “De aanvallende speelstijl past bij mij. Iedereen weet hoe het mannenteam speelt en dat is ook de filosofie binnen heel de club: attractief spelen.”

“Dat is ook de manier waarop ik naar voetbal kijk en hoe ik het liefste speel. Dat heb ik de afgelopen jaren wel een beetje gemist.” Miedema stond ook in de belangstelling van andere Europese topclubs en van clubs uit Amerika, maar kiest er mede vanwege persoonlijke redenen bewust voor om in Engeland te blijven.

Haar partner Beth Mead speelt namelijk bij Arsenal. “Dat we op een dag niet meer samen zouden wonen zat eraan te komen”, legt de Oranje-international uit. “We hebben hier heel lang en uitgebreid over gesproken. Ik ben 27 en moet vol voor mijn sportieve loopbaan gaan. Met de trein ben ik binnen twee uur weer in Londen, maar ik zal me eerst volledig aanpassen bij mijn nieuwe club. Alles bij elkaar opgeteld is Manchester City voor mij nu de ideale stap.”

Miedema kampte vorig seizoen met een knieblessure. Die periode viel haar zwaar. “De laatste periode is echt pittig voor mij geweest. Ik voel nu aan alles dat ik langzaam weer de oude word. Dat ik een nieuwe start maak, helpt daarbij. Soms is het goed voor je brein en lijf om in een volledig nieuwe plek weer iets op te bouwen”, aldus de spits.

De topscorer aller tijden van de Oranje Leeuwinnen begon haar carrière bij sc Heerenveen en vertrok vervolgens in 2014 naar Bayern München. De afgelopen zeven jaar speelde ze bij Arsenal, waar ze in 173 wedstrijden goed was voor 126 goals en 51 assists. In Londen won Miedema één landstitel en drie keer de League Cup. De Oranje-international komt landgenoten Jill Roord en Kerstin Casparij tegen bij Manchester City. Roord herstelt momenteel van een kruisbandblessure.

