Vitesse wacht cruciaal weekend: maandag duidelijkheid van beroepscommissie

Vitesse wacht een cruciaal weekend met het oog op het al dan niet terugkrijgen van de proflicentie. De geplaagde Arnhemmers dienden een vrijdag een plan in die maandag moet leiden tot de teruggave van de onlangs door de licentiecommissie ingetrokken proflicentie. Bij een negatief oordeel is het hoogstwaarschijnlijk einde verhaal, zo schetst De Telegraaf de situatie.

Het leek onlangs goed te komen voor Vitesse, toen de beoogde nieuwe eigenaar Guus Franke een deal sloot met Coley Parry over de aandelenoverdracht. De KNVB weigerde echter om Franke in een kort tijdsbestek goed te keuren als nieuwe eigenaar van Vitesse, tot woedde van Franke.

“De vraag om dit uit te stellen is feitelijk een doodvonnis", werd Franke geciteerd door De Gelderlander. De beroepscommissie van de bond is nu voornemens om maandag 22 juli een definitief vonnis te vellen over een licentie voor Vitesse. Volgens Franke kan de goedkeuring van de aandelenoverdracht nog maanden duren. “En die tijd hebben we niet.”

Franke dreigde zich terug te trekken uit het overnameproces, wat voor Vitesse een gat in de begroting zou betekenen en daaropvolgend een minieme kans op het terugkrijgen van de licentieproces. Daarbovenop brachten Follow The Money en Omroep Gelderland het nieuws dat Franke faillissementen, niet terugbetaalde leningen, onbetaalde rekeningen en vervalste bankafschriften op zijn kerfstok heeft staan. Vitesse wil desondanks in zee gaan met Franke.

“Alleen zou Franke dan vooruitlopend op goedkeuring door de licentiecommissie niet al garant hoeven te staan”, beschrijft De Telegraaf de situatie. Vitesse is daarop doorgeschakeld naar een noodplan met een naar beneden aangepaste begroting en het inzetten als garantstelling van de gelden. Die gelden waren toegezegd via STAK (Sterkhouders Vitesse Arnhem) en het zou daarbij gaan om een bedrag van 2,5 miljoen euro.

Businessclubleden en andere Arnhemse zakenlieden steunen de club via certificaten, in ruil voor twintig procent van de aandelen. Omdat Franke nog niet de nieuwe eigenaar van Vitesse is, is zijn deal met Parry nog niet van kracht. Wat de deal tussen de twee precies inhoudt is nog onbekend, al is de verwachting dat de Amerikaan toezeggingen heeft gekregen over toekomstig medezeggenschap over de verkoop van de aandelen. Daarmee zou hij alsnog financieel schadeloos gesteld worden.

Vitesse heeft een verzoek ingediend bij Parry om de betalingen van rente en aflossing op zijn claim een jaar op te schorten. Tot donderdagavond was de Amerikaan daar niet toe bereid, terwijl dat wel een cruciale voorwaarde is om het noodplan kans van slagen te geven. Betalingen voor rente en aflossing aan Parry zijn namelijk niet in het noodplan opgenomen. Franke en Parry moeten zodoende tot een oplossing zien te komen.

Als de licentiecommissie maandag geen groen licht geeft, dan kan Vitesse de gang naar de burgerrechter maken. De kans van slagen is zal dan echter zeer klein zijn, daar de burgerrechter vooral zal kijken of de licentiecommissie en beroepscommissie geen procedurele fouten hebben gemaakt en de KNVB-licentieregels goed hebben uitgevoerd.

Aangezien de licentiecommissie al veel coulance heeft getoond met Vitesse, lijkt de kans op redding heel klein. “Er hangt dus heel veel af van de uitspraak van de beroepscommissie”, aldus De Telegraaf.

