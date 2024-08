Vitesse presenteert aanwinst nummer vijf: verdediger met verleden bij AZ en Ajax

Ook versterking nummer vijf is een feit voor Vitesse. De Arnhememmers hebben zich verzekerd van de handtekening van Justin Bakker (26), die na zijn vertrek bij het Finse Kuopion Palloseura deze zomer zonder club zat. De centrale verdediger tekent tot medio 2026, met de optie voor nog een seizoen.

Bakker speelde tussen 2007 en 2010 in de jeugdopleiding van Ajax alvorens hij na een tussenstop bij AFC Amsterdam in 2011 in de academie van AZ terechtkwam. Tot een doorbraak in de hoofdmacht van de Alkmaarders kwam het niet, waardoor de linkspoot in 2020 eieren voor zijn geld koos en naar Go Ahead Eagles vertrok.

In Deventer maakte Bakker 35 keer zijn opwachting voordat hij begin 2023 voor een avontuur in Finland ging bij Kuopion Palloseura. Twee weken geleden werd zijn contract daar ontbonden, waardoor de neef van Mitchel Bakker transfervrij op zoek kon naar een nieuwe werkgever. Met Vitesse heeft hij die dus gevonden.

“Vitesse kan eindelijk weer vooruitkijken na het binnenhalen van de licentie. Het verhaal van de club – terug naar de basis - spreekt mij erg aan”, laat Bakker optekenen. “Gelukkig raakte de club ook snel overtuigd van mijn kwaliteiten, waardoor ik nu mijn contract kan tekenen.”

“Ik kan niet wachten om aan de aftrap te verschijnen en te spelen voor de supporters. Het is bijzonder gaaf hoe de achterban achter de club heeft gestaan. Het lijkt mij heerlijk om daarvoor te spelen. We gaan vlammen, samen”, aldus de verdediger.

Theo Janssen is blij met de komst van Bakker. “Hij heeft een goede trap in zijn linker, waarmee hij het spel makkelijk kan verleggen. Ook zijn verdedigende kwaliteiten zijn aanwezig en zorgen voor de benodigde rust. Bij Go Ahead Eagles heeft hij al de nodige ervaring opgebouwd, ook in de Eerste Divisie. We zijn ervan overtuigd dat dit de juiste stap is voor beide partijen en dat hij van waarde zal zijn voor Vitesse.”

Aanwinst nummer vijf

Bakker is de vijfde inkomende transfer die Vitesse deze week heeft afgerond. Op woensdag werden Mees Kreekels (22), Alexander Büttner (35) en Irakli Yegoian (20) al gepresenteerd. Donderdagochtend kwam daar Dillon Hoogewerf bij. De 21-jarige rechtsbuiten heeft een verleden bij onder meer Ajax en Manchester United.

