Vitesse pakt in slotfase broodnodige overwinning in beladen Gelderse Derby

Zondag, 1 oktober 2023 om 14:31 • Lars Capiau • Laatste update: 14:57

Vitesse heeft zondagmiddag de Gelderse Derby winnend besloten. In de absolute slotfase kopte Dominik Oroz een vrije trap tegen de touwen voor een 1-2 voorsprong, waarna Million Manhoef nog een duit in het zakje deed en de eindstand bepaalde op 1-3. Eerder maakte Marco van Ginkel met een kopgoal al een vroeg openingsdoelpunt, waarna NEC Nijmegen via alweer een treffer van Magnus Mattsson gelijkmaakte. In De Goffert was de thuisploeg de beter spelende partij, maar het team van Rogier Meijer wist het krachtsverschil niet uit te drukken in de voorsprong. Vitesse zet met de overwinning een gigantische stap op de ranglijst en klimt naar de dertiende plek, waar NEC de elfde plek inneemt.

Phillip Cocu moest noodgedwongen een verandering in zijn basisopstelling doorvoeren ten opzichte van het met 1-0 verloren duel met FC Twente. PSV-huurling Fodé Fofana raakte ernstig geblesseerd in de wedstrijd tegen de Enschedeërs en moest per brancard het verlaten. Zijn vervanger in de Gelderse derby was Saïd Hamulic. Bij NEC, dat afgelopen week afgetekend met 3-0 won van FC Utrecht, startte Robin Roefs door de blessure van Jasper Cillessen weer onder de lat.

Ondanks het betere veldspel van de Nijmegenaren in het eerste bedrijf was het de uitploeg die de voorsprong greep. Na vijf minuten spelen kapte Kacper Kozlowski Lasse Schöne eenvoudig uit, waarna de Pool een afgemeten voorzet afleverde. Die werd door Van Ginkel in de rechteronderhoek gekopt, buiten het bereik van Roefs: 0-1. Dertig tellen later had NEC een levensgrote kans om de stand alweer gelijk te trekken, maar na een fraaie aanval kon Mattsson een voorzet van Bart van Rooij net niet tussen de palen mikken. Even later was het wel raak voor de Deen, die met zijn doelpunt alweer voor zijn vierde treffer van het seizoen aantekende.

Na een lange bal van Bram Nuytinck kopte Bas Dost door, waarna het leer na een leep balletje van Rober González voor de voeten van Mattsson landde. De aanvaller twijfelde niet en volleerde de bal via de binnenkant van de paal binnen: 1-1. Vitesse, dat in het laatste deel van de eerste helft wat beter oogde, dacht even met een voorsprong de kleedkamers op te zoeken, maar een treffer van Hamulic werd wegens buitenspel geannuleerd. NEC was ook in het tweede bedrijf de bovenliggende partij. Het resulteerde in een aantal mogelijkheden voor de Nijmegenaren. Zo werd een teruggetrokken voorzet hard en laag ingeschoten door Rober. Eloy Room moest volledig strekken om de bal uit het doel te halen, maar had een knappe redding paraat.

De Nijmegenaren wisten het veldoverwicht echter niet uit te drukken in een voorsprong, waar Vitesse dat, zoals het voetbalgezegde betaamt, in de absolute slotfase wel deed. Oroz verlengde een vrije trap van Mica Pinto fraai met het hoofd en besliste zo de wedstrijd in het voordeel van de Arnhemmers: 1-2. Manhoef kreeg na een kopbal van Nicolas Isimat-Mirin vervolgens de vrije doortocht naar Roefs. De pijlsnelle aanvaller faalde niet oog in oog met de keeper en zette de eindstand op het bord: 1-3. Het duel werd na de 1-2 overigens nog tijdelijk stilgelegd, daar een waterflesje op het veld werd gegooid. Met de driepunter zet Vitesse een belangrijke stap op de ranglijst. Het klimt uit de degradatiezone en stijgt naar de dertiende plek, waar NEC momenteel op de elfde plek bivakkeert, met zeven punten uit evenveel wedstrijden.