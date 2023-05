Vitesse op randje van handhaving ondanks dapper verweer Cambuur

Zondag, 14 mei 2023 om 14:05 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:27

Vitesse is na zondag heel dicht bij handhaving in de Eredivisie. De ploeg van Phillip Cocu had het met name in de eerste helft bijzonder lastig tegen hekkensluiter SC Cambuur, maar hield de drie punten uiteindelijk in eigen huis: 2-0. Daarmee komt Vitesse op 34 punten, zes punten van nummer zestien FC Emmen. Vanwege het grote verschil in doelsaldo lijken de Arnhemmers zich echter geen zorgen meer hoeven te maken over degradatie.

Met 31 punten na evenveel competitieduels had Vitesse nog genoeg om voor te spelen zondag. Alleen een overwinning was genoeg om zich (vrijwel) van nog een jaar Eredivisie te verzekeren. Het kwam echter maar moeilijk op gang bij de Arnhemmers. De eerste grote kans was zelfs voor de bezoekers: Michael Breij kon na drie minuten vrij inkoppen, maar mikte een meter naast.

In het restant van het eerste bedrijf bleef het bij speldenprikjes over en weer. Het echte vuurwerk bewaarde met name Vitesse voor de tweede helft. Eerst zag Million Manhoef een poging gekeerd worden, voordathij de assist op de openingstreffer verzorgde. Die kwam van de voet van Bartosz Bialek: de Poolse spits stond precies op de juiste plek bij een piekfijne voorzet van Manhoef.

Bialek had niet lang nodig om voor zijn tweede van de middag te tekenen. Carlens Arcus ontving de bal op rechts en kreeg de bal door twee Leeuwardense benen het zestienmetergebied in. Daar raakte Bialek de bal niet optimaal, maar wel goed genoeg om Cambuur-goalie Robbin Ruiter te verslaan: 2-0. Het leek na de tweede gele kaart voor Arcus nog even billenknijpen te worden voor Vitesse, maar Cambuur was niet bij machte om nog iets te verzinnen. De al gedegradeerde club blijft zo op zestien punten, terwijl Vitesse met zijn 34 punten een klein feestje kan vieren.