Vitesse neemt afscheid van algemeen directeur Peter Rovers

Algemeen directeur Peter Rovers gaat vertrekken bij Vitesse, zo communiceert de club via de officiële kanalen. Rovers verlaat de club uiterlijk op 31 maart van dit jaar, of eerder als er voor die datum een opvolger is geïdentificeerd. Daarmee komt er na drieënhalf jaar een einde aan de periode van Rovers bij de club.

"De club en Rovers hebben na een enorm intensieve periode, waarin de club te maken kreeg met talloze complexe problemen, besloten dat het beter is wanneer de volgende fase in het bestaan van Vitesse wordt geleid door een nieuw gezicht", schrijft Vitesse op de clubsite.

Rovers blijft voorlopig 'nauw betrokken' bij de club, die zich nu in een 'cruciale fase' bevindt. "Peter heeft in één jaar meer problemen op zijn bord gekregen dan die van een gemiddelde voetbalbestuurder in zijn hele carrière", worden raad van commissarissen-leden Peter van Bussel en Andrey Soloviev geciteerd.

Rovers speelde als algemeen directeur een belangrijke rol in de turbulente overnamezaak van Coley Parry. De licentiecommissie van de KNVB keurde onlangs een overname van de Amerikaan af.

Rovers kreeg de laatste tijd veel kritiek te verduren over zijn functioneren rondom de eventuele overname. Volgens De Telegraaf wordt het Rovers intern kwalijk genomen dat hij zich 'blind heeft gestaard' op de overname van Parry, terwijl er al 'in een heel vroeg stadium' aanwijzingen waren dat de overname zou worden afgekeurd.

"Het is wat ons betreft onterecht dat op dit moment in de publieke opinie alle pijlen op hem worden gericht", stellen Van Bussel en Soloviev. "We willen benadrukken dat alle belangrijke beslissingen die genomen zijn, altijd in het belang van de club en in goed overleg en met instemming van zowel de huidige grootaandeelhouder als de RvC zijn genomen."

Na Benjamin Schemdes, die aankondigde te stoppen aan het eind van het seizoen en trainer Philipp Cocu is Rovers de volgende die het veld moet ruimen bij Vitesse. De Arnhemmers gaan zo spoedig mogelijk op zoek naar een vervanger.

