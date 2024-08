Vitesse loopt opnieuw in slotfase averij op en moet zich tevreden stellen met punt

Vitesse heeft zondag verzuimd de tweede zege op rij te boeken. Na de overwinning van vorige week op VVV-Venlo (0-1) leken de Arnhemmers daar lang een volgende bij te kunnen noteren, tot een strafschop roet in het eten gooide: het werd 1-1 tegen Excelsior. Net als bij de seizoensopener ging het mis in de slotfase.

Na een nederlaag in speelronde 1 (2-3 tegen Telstar), wist de drastisch gerenoveerde Vitesse-selectie vorige week een knappe zege te behalen op bezoek bij VVV-Venlo. Een doelpunt van nummer tien Miliano Jonathans bleek toen genoeg voor de volle buit.

Tegen Excelsior wilde Vitesse de stijgende lijn graag voortzetten, maar daarin werd lang geen medewerking verleend. De bezoekers hadden namelijk het betere van het spel in de eerste helft.

Vitesse was vooral aan het counteren, maar had het geluk dat ook Excelsior weinig deed met het balbezit. Op slag van rust moest doelman Tom Bramel wel een aantal keer in actie komen. Bramel redde op een poging van Lennard Hartjes en maakte vervolgens ook de rebound van Ilias Bronkhorst onschadelijk. Toch was het Vitesse dat vlak na de thee op voorsprong kwam.

De clubs waren zes minuten onderweg in de tweede helft toen Excelsior de bal niet weg kreeg bij een Arnhemse aanval. Jonathans zette vlijmscherp voor en Visser kroop als een duveltje als een doosje voor zijn man: 1-0.

Daarna werd Vitesse echter direct weer in verdedigingsmodus gedwongen. De bezoekers bleven aandringen en dwongen Bramel opnieuw tot enkele nodige ingrepen.

Met kunst- en vliegwerk leek Vitesse echter toch de zege over de streep te trekken. Tot aan de extra tijd, waarin Enzo Cornelisse de doorgebroken Seydou Fini naar de grond werkte. Arbiter Rob Dieperink wees naar de stip en Richie Omorowa ging achter de bal staan. Ditmaal wist Bramel de boel niet te redden: 1-1.