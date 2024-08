Vitesse is niet te stoppen en rondt op één dag drie transfers af

Vitesse is woensdag niet te stoppen op de transfermarkt. Na de komst van Mees Kreekels (22) en Alexander Büttner (35) is Irakli Yegoian nu ook officieel speler van de Arnhemmers. De twintigjarige middenvelder komt over van de FC Twente/Heracles Academie en tekent voor twee jaar, met de optie voor nog een seizoen.

Yegoian werd geboren in Georgië en kwam op jonge leeftijd naar Nederland. De rechtspoot speelde tussen 2013 en 2017 in de jeugdopleiding van Ajax, dat hem daarna naar de FC Twente/Heracles Academie liet vertrekken.

De spelmaker was sinds de eerste training van Vitesse dit seizoen al onderdeel van de selectie van John van den Brom en is nu dus beloond met een verbintenis. “Ik ben heel blij dat ik na een hoop onzekerheid bij de club eindelijk mijn contract kan tekenen”, zegt Yegoian.

“Het is een eer om voor deze club te spelen en het is nu aan mij om het vertrouwen terug te betalen. Op het middenveld hoop ik mijn kansen te pakken en van waarde te zijn voor het team”, aldus de enkelvoudig jeugdinternational van Georgië.

Hoofdscout Theo Janssen is in zijn nopjes met het aantrekken van Yegoian. “Vanaf de eerste training maakte Irakli een gedreven indruk. Hij is gebrand om het maximale uit zichzelf te halen. Dat is bewonderenswaardig en dat maakt hem tevens zo’n goede voetballer. Ik ben ervan overtuigd dat Irakli een dragende speler kan worden voor de club.”

Vitesse zit niet stil

Yegoian is de derde inkomende transfer van Vitesse woensdag. De Arnhemmers verzekerden zich ook al van de handtekening van zowel Kreekels als Büttner. Kreekels komt transfervrij over van Helmond Sport en zette een krabbel onder een contract tot medio 2026 in Arnhem.

Büttner verliet op zijn beurt De Graafschap om terug te keren bij ‘zijn’ Vitesse. De linksback verbond zich eveneens tot medio 2026 aan de club bij wie hij zijn carrière begon. Er wordt deze week nog meer vuurwerk verwacht als het gaat om inkomende transfers bij de Arnhemmers.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!