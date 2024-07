Vitesse-directeur Edwin Reijntjes schaakt op twee borden: ’Linksom of rechtsom, de club moet blijven bestaan’

De situatie bij Vitesse is nog altijd alarmerend. De geplaagde club heeft nog precies tien dagen de tijd om een sluitende begroting in te leveren bij de KNVB. Slaagt Vitesse daar niet in, dan wordt de proflicentie ingetrokken. Algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes laat in een update op de clubwebsite weten dat het 'billenknijpen' is.

Alhoewel Vitesse op de goede weg is en onlangs nog twee dagen uitstel kreeg van de KNVB, is het voortbestaan van de club allerminst zeker. De Arnhemmers lieten in hun vorige grote update weten dat er hard gewerkt wordt aan het definitief herstellen van de relaties met ING Bank en BDO Accountants en het op tijd kunnen indienen van een sluitende begroting.

Onlangs maakte multimiljonair Maasbert Schouten bekend toch af te zien van overname van de aandelen, omdat stadioneigenaar Michael van de Kuit weigerde de huurprijs te verlagen. Volgens Schouten was een huurverlaging 'onbespreekbaar' voor Van de Kuit. In een nieuwe update laat Vitesse weten dat het nog altijd op zoek is naar een nieuwe investeerder.

"Het vinden van een investeerder, die voldoet aan onze voorwaarden, is nog niet zo makkelijk gebleken", vertelt Reijntjes. "Natuurlijk spreken wij met diverse geïnteresseerde partijen, maar tot op heden is er nog niemand met een concreet bod op tafel gekomen. Dat maakt het enorm lastig."

Reijntjes laat weten op twee paarden te wedden. "Het vinden van een investeerder en het zelfstandig creëren van een sluitende begroting, mogelijk met een garantiestelling van bijvoorbeeld een sponsor. Linksom of rechtsom, de club moet blijven bestaan. Daar zetten we ons dag en nacht voor in. Maar ik ben en blijf positief.”

WHOA-procedure

Vitesse heeft als reddingsboei ook ingezet op een WHOA-procedure. Als schudeisers en schuldenaren er samen niet uitkomen, kan de rechtbank alsnog een akkoord goedkeuren. Vitesse zou zijn enorme schulden daarmee kunnen saneren. Dat proces loopt nog.

"De herstructureringsdeskundige, Hanneke De Conink, is momenteel drukdoende om de schuldpositie, de liquiditeit en de mogelijkheden in kaart te brengen. Alle schuldeisers zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de te doorlopen stappen. Het is vanuit daar zaak om zo spoedig mogelijk tot een akkoord te komen", vertelt Reijntjes.

Trainingskamp in Zeeland

Alhoewel het goed mogelijk is dat Vitesse over een kleine twee weken ten onder is gegaan, moet de club ook rekening houden met een positief scenario. De club komt komend seizoen uit in de Keuken Kampioen Divisie. "Vitesse trapt het nieuwe seizoen af op zondag 30 juni. De traditioneel druk bezochte eerste training gaat plaatsvinden bij een nader te bepalen partnerclub, in de regio."

"De equipe van John van den Brom gaat, met dank aan onze sponsors, ook nog op trainingskamp, in Zeeland. Dit is van 7 tot en met 13 juli. In de voorbereiding wordt er nadrukkelijk gekeken naar oefenwedstrijden in de regio en de organisatie van de Vitesse Fandag. Dat vinden wij belangrijk. Zodra we hierover nieuws te melden hebben, plaatsen wij dit via de officiële clubkanalen", aldus Reijntjes.