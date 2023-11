Vitesse heeft ideale opvolger(s) voor Phillip Cocu al op het oog

Maandag, 13 november 2023 om 07:53 • Tom Rofekamp

Vitesse kijkt intern naar kandidaat-opvolgers voor Phillip Cocu. Dat meldt De Telegraaf zondagavond. Het dagblad noemt Edward Sturing, die al meermaals tijdelijk instapt, de meest voor de hand liggende optie, maar vlakt ook het (tijdelijk) doorschuiven van assistenten Theo Janssen en Chris van Weerden niet uit. Dat omdat Sturing een belangrijke eis stelt.

De huidige hoofd opleidingen, door zijn vele tijdelijke aanstellingen liefkozend Edje-interim genoemd door de aanhang, zou alleen nog voor langere tijd willen instappen. Sturing wil het team naar zijn hand zetten en werken aan een langetermijnvisie.

De clubleiding weet echter nog niet of ze dat ziet zitten. Daarom wordt er intern ook verder gekeken. Het duo Janssen-Van Weerden, dat de komende dagen Cocu's taken overneemt, geldt als tijdelijke optie. De twee hebben nog niet de juiste papieren, maar er kan dispensatie worden aangevraagd tot aan de winterstop.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Crisis in Arnhem: 10 mogelijke opvolgers van Phillip Cocu bij Vitesse

Voetbalzone zette al tien mogelijke opvolgers voor Cocu op een rij. Lees artikel

De Telegraaf noemt ook de naam 'Nicky Hofs'. De oud-middenvelder traint momenteel de Onder 21 en heeft zijn ambitie om hoofdtrainer te worden nooit onder stoelen of banken geschoven. Hofs is bezig met de cursus Coach Betaald Voetbal en zou in het kielzog van Sturing kunnen worden klaargestoomd voor de job.

Het liefst niet van buiten

Hoewel Vitesse ook extern zijn opties bekijkt, geniet een interne oplossing de voorkeur. Dat omdat de Arnhemmers in financieel zwaar weer verkeren. De club gaf al veel geld uit dat pas beschikbaar wordt als de overname door Coley Parry rondkomt. De KNVB geeft echter nog altijd geen toestemming.

Als Vitesse kiest voor Sturing, wordt de zevende (!) keer dat de oud-verdediger aan het roer komt te staan in Arnhem. Vijfmaal was dat als interim-trainer; tussen 2003 en 2006 kreeg hij voor langere tijd het vertrouwen.

Cocu's opvolger krijgt in ieder geval een zware opdracht. Vitesse staat momenteel laatste in de Eredivisie, met acht punten uit de eerste twaalf competitiewedstrijden. Het staat echter dicht bij elkaar in de staart van het klassement. Nummer vijftien RKC Waalwijk, de eerste club boven de degradatiezone, heeft slechts één punt meer dan Vitesse.