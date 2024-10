Vitesse-directeur Reijntjes spreekt geluiden volledig tegen: 'Dat is pertinent niet het geval'

Vitesse-bestuurder Edwin Reijntjes heeft een update gegeven over de stand van zaken bij de noodlijdende Arnhemse club. Zo vertelt de algemeen directeur over de precaire financiële situatie en rekent hij af met de geluiden rondom goudhaantje Miliano Jonathans, die aan het eind van het seizoen transfervrij is en een eerste aanbieding om zijn contract te verlengen naast zich neer zou hebben gelegd. "Dat is pertinent niet het geval", vertelt Reijntjes echter.

Vitesse hoopt deze maand nog meer duidelijkheid te krijgen over het overnameproces van de club. Het bureau Grant Thornton doet onderzoek naar beoogd aandeelhouder Guus Franke en diens investeringsmaatschappij Axiom Partners. Daarna gaat de licentiecommissie van de KVVB, bestaande uit financieel deskundigen en juristen, met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag.

“Zoals al eerder gemeld willen wij zeer snel weten waar Vitesse aan toe is; zit er voldoende vaart in het overnameproces van Franke – lees; kan het onderzoeksrapport van Grant Thornton spoedig aangeleverd worden bij de licentiecommissie - of moet de club noodgedwongen op zoek naar alternatieven", laat Reijntjes weten op de website van Vitesse.

"De afgelopen en de komende dagen willen we van de betrokken partijen een gevoel krijgen welke kant het onderzoek op gaat. Op basis hiervan moeten er beslissingen genomen worden over het vervolg. Zodra wij hier meer over weten zal ik dit direct met eenieder communiceren.”

Vitesse blijft ondertussen voor een grote financiële uitdaging staan. “De druk op de organisatie neemt enorm toe. De kosten aan bestuurders en adviseurs blijven veel te hoog en zo geldt dat ook voor onze huishouding. Met de onzekerheid rondom de overname en de ruimte binnen het ‘vangnetscenario’ is het nauwelijks mogelijk om extra kosten te maken."

"Hierdoor moeten we noodgedwongen nog scherper aan de wind zeilen; er is momenteel geen ruimte om de organisatie te versterken – de club heeft hierdoor nog steeds geen HR-verantwoordelijke, financieel- en technisch manager –, er moet creatief invulling gegeven worden aan contractverlengingen en er worden noodgedwongen kosten geschrapt, zoals rondom de pendelbussen. Hoe vervelend ook, maar elke euro, is er één te veel. Deze situatie kan snel veranderen, maar vooralsnog is dit de enige optie.”

Overigens heeft de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, er toch voor gezorgd dat er vrijdagavond rondom Vitesse - Jong PSV busvervoer van en naar GelreDome zal zijn. "Dit is een voorlopige oplossing", laat Vitesse daarbij weten. "Alle betrokken partijen treden snel met elkaar in gesprek voor een permanent resultaat."

Tot slot gaat Reijntjes ook in op de mogelijke contractverlengingen bij Vitesse. De gesprekken met Mats Egbring, Marcus Steffen en Jim Koller verlopen voorspoedig, bevestigt de algemeen directeur. "Ook Miliano Jonathans heeft afgelopen dinsdag zijn eerste voorstel ontvangen. Ik hoor en zie veel voorbijkomen over Jonathans. Zo zou hij al een aanbieding naast zich neer hebben gelegd. Dat is pertinent niet het geval. Laten we met zijn allen positief achter ons elftal blijven staan. Ook Jonathans is een jongen van de club en verdient het volle honderd procent aan vertrouwen."

Jonathans was dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen al goed voor zeven treffers en drie assists in slechts elf wedstrijden. Het heeft hem interesse opgeleverd vanuit Indonesië, waar hij roots heeft en mogelijk aan de slag kan gaan als international. Vitesse hoopt het contract van Jonathans (20) te verlengen, om zo een zeer welkome, misschien wel noodzakelijke transfersom aan hem te kunnen verdienen. Lokale media meldden dat hij een contractaanbieding naast zich neer zou hebben gelegd, maar daar is volgens Reijntjes dus niets van waar.