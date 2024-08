Vitesse blijft langer in onzekerheid: ‘Er zijn aanvullende vragen gesteld’

Vitesse moet langer wachten op uitsluitsel over het behoud van de proflicentie. De beroepscommissie van de KNVB heeft aanvullende vragen over de ingeleverde begroting door de Arnhemmers en stelt zijn oordeel daarom uit.

Woensdag 31 juli om 12:00 uur liep voor Vitesse de deadline af voor het inleveren van de begroting. De Arnhemmers leverden op tijd de stukken in. De verwachting van de club was dat er donderdag een uitspraak zou volgen door de beroepscommissie van de KNVB, maar die stelt zijn beslissing uit.

"De beroepscommissie heeft nog vragen over de op 31 juli door Vitesse aangeleverde nieuwe documenten, mede in relatie tot eerdere besluitvorming van de licentiecommissie", zo staat in een statement te lezen.

Vitesse heeft geen informatie over wanneer de uitspraak nu zal volgen. De belangen zijn groot, want zonder het verstrekken van de proflicentie zal Vitesse ophouden te bestaan. De club riep zijn aanhang de afgelopen tijd al op om het geduld te bewaren.

Als alles goed afloopt voor Vitesse trapt de club op vrijdag 9 augustus het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie af met een thuiswedstrijd tegen Telstar.