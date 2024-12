De FIFPro heeft de 26 genomineerden voor het eigen Elftal van het Jaar bekendgemaakt. Onder hen twee Nederlanders: Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk en Bayer Leverkusen-talisman Jeremie Frimpong.

De internationale spelersvakbond laat profvoetballers over de gehele wereld een team met de beste elf spelers van het jaar samenstellen. Daarvoor presenteert de FIFPro eerst eigenhandig een lijst met genomineerden, zoals maandag is gebeurd.

Spelers worden geselecteerd op basis van hun spel in de periode tussen 21 augustus 2023 en 14 juli 2024. Een speler kan alleen genomineerd worden indien hij in die cyclus minstens dertig wedstrijden speelde.

Van Dijk en Frimpong zijn dus de enige Nederlanders die kans maken op een plekje in het elftal. Voor de wingback van Bayer Leverkusen is het de eerste keer dat hij een nominatie ontvangt, zijn teamgenoot bij het Nederlands elftal werd eerder meermaals genomineerd en ontving zelfs al driemaal een plekje in het uiteindelijke Elftal van het Jaar.

Alle genomineerden op een rijtje:

Keepers: Ederson (Manchester City), Emiliano Martínez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern München).

Verdedigers: Dani Carvajal (Real Madrid), Rúben Días (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Antonio Rüdiger (Real Madrid), William Saliba (Arsenal), Kyle Walker (Manchester City).

Middenvelders: Jude Bellingham (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Phil Foden (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern München), Rodri (Manchester City), Federico Valverde (Real Madrid).

Aanvallers: Erling Braut Haaland (Manchester City), Harry Kane (Bayern München), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Cole Palmer (Chelsea), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Vinícius Júnior (Real Madrid), Lamine Yamal (FC Barcelona).