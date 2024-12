Virgil van Dijk merkte iets aparts aan scheidsrechter tijdens duel Liverpool: 'Spelers van Fulham dachten dat ook'

Liverpool leed zaterdagmiddag voor de tweede keer op rij puntenverlies in de Premier League. Na een gelijkspel tegen Newcastle United (3-3) anderhalve week geleden, volgde zaterdag opnieuw een remise: 2-2 tegen Fulham. Na afloop van de wedstrijd gaat het onder meer over de rode kaart voor Andrew Robertson.

Na een kwartier spelen, toen Liverpool al met 0-1 achter stond, werd Robertson met een directe rode kaart van het veld gestuurd na het neerhalen van een doorgebroken speler. Arbiter Tony Harrington ging nog naar het scherm, maar het besluit bleef staan.

Na afloop van het duel is de rode kaart één van de meest besproken onderwerpen. “Ik had wat gesprekken met de spelers van Fulham, en we hadden het gevoel dat de scheidsrechter nerveus was”, zegt Van Dijk tegenover Sky Sports.

“Ik had het gevoel dat hij niet echt normaal kon communiceren met Robertson. We hebben het er allemaal over dat we de scheidsrechter moeten beschermen, maar ik kon niet met hem praten. Maar we moeten het niet te groot maken, want dit is niet de reden dat we punten hebben laten liggen.”

“Het is zoals het is. We nemen dit punt mee, gaan snel herstellen en zorgen dat we klaar zijn voor woensdag.” Dan neemt Liverpool het in de kwartfinales van de EFL Cup op tegen Southampton.

Ook Liverpool-manager Arne Slot reageert na afloop van het duel op de rode kaart. “Ik dacht dat het misschien buitenspel was (voor Fulham, red.). Het was een emotionele wedstrijd en we kwamen met een man minder te staan. Dat is frustrerend.”

“Het is moeilijk om er een oordeel over te geven, want ik heb het alleen op het moment zelf gezien, net als de scheidsrechter. We moeten accepteren wat de VAR ziet en zegt. Je weet hoe belangrijk dit soort beslissingen kunnen zijn. We hebben uiteindelijk gelijkgespeeld, en ik denk dat we de scheidsrechter daar niet de schuld van kunnen geven”, is de trainer het met zijn aanvoerder eens.