Virgil van Dijk is door zijn collega's gekozen voor het FIFPRO Men’s World 11, het wereldelftal van het jaar van de spelersvakbond. Jeremie Frimpong, de enige andere Nederlander die geselecteerd was, valt buiten de selectie.

Meer dan 21.000 voetballers uit zeventig landen stelden hun elftal van het jaar samen. Op 2 december werd bekendgemaakt welke 26 spelers de meeste stemmen hadden gekregen. De uitslag was eigenlijk al bekend, maar werd pas op 9 december openbaar gemaakt. Bij het stemmen werden de prestaties van 21 augustus 2023 tot 14 juli 2024 in aanmerking genomen. Alleen spelers die minstens dertig officiële wedstrijden hadden gespeeld, kwamen voor de verkiezing in aanmerking.

Van Dijk is na een jaar afwezigheid terug in het elftal. De verdediger van Liverpool stond in 2019, 2020 en 2022 ook al in het sterrenteam. In 2019 stonden ook Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong bij de eerste elf. De twee hadden toen net hun weergaloze laatste seizoen bij Ajax achter de rug.

Ballon D'Or-winnaar Rodri neemt in het elftal van 2024 een plek in op het middenveld. Vinicius Júnior, die tot zijn eigen frustratie buiten de boot viel voor de gouden bal, staat wel in het wereldelftal van het jaar.

Manchester City levert een drietal af aan het wereldelftal van het jaar: doelman Ederson, middenvelder Kevin De Bruyne en topschutter Erling Braut Haaland. Champions League-winnaar Real Madrid is hofleverancier met Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Toni Kroos (inmiddels gestopt), Jude Bellingham, Kylian Mbappé en dus Vinicius.