Virgil van Dijk doet duit in het zakje bij opnieuw soeverein Liverpool

Zondag, 24 september 2023 om 16:58 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:32

Liverpool blijft ook na zes speelronden ongeslagen in de Premier League. De manschappen van Jürgen Klopp waren in eigen huis te sterk voor West Ham United, dat met 3-1 ten onder ging. Mohamed Salah, Darwin Núñez en Diogo Jota verzorgden de productie voor the Reds. Virgil van Dijk begon als enige Nederlander aan de aftrap en gaf een assist.

Ryan Gravenberch werd niet beloond voor zijn goede midweekse optreden in de Europa League. Klopp noemde de middenvelder 'lange tijd de beste speler op het veld' tegen LASK Linz (1-3 winst). Toch moest Gravenberch op de bank plaatsnemen naast Cody Gakpo. Het duo zag toe hoe hun club al na een kwartier op voorsprong kwam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Salah werd ten val gebracht in de zestien en ging zelf achter de bal staan voor de strafschop. De Egyptenaar stuurde West Ham-goalie Alphonse Areola naar de verkeerde hoek: 1-0. Drie minuten voor tijd kwamen the Hammers op gelijke hoogte. Een fraaie aanval werd door Jarrod Bowen bekroond met een dito duikkopbal, die Alisson Becker te machtig was.

West Ham, waar Edson Álvarez startte en Mohammed Kudus inviel, maakte het Liverpool niet gemakkelijk. Toch bracht Núñez verlossing. De Uruguayaanse spits, die tegen Linz ook al trefzeker was, volleerde een schitterende steekbal van Mac Allister in één beweging achter Areola: 2-1. Jota maakte er ook nog een derde bij. De invaller kon eenvoudig binnentikken na doorkoppen van Van Dijk bij een corner. Gakpo en Gravenberch waren vlak daarvoor in het veld gekomen.