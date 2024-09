Virgil van Dijk: 'De media hebben er een heel groot ding van gemaakt'

Virgil van Dijk is vastberaden dat hij met het Nederlands elftal naar het WK wil in 2026. Er ontstond twijfel over de aanvoerder van Oranje na diens uitspraken na de halve finale tegen Engeland. Volgens Van Dijk zijn die woorden 'opgeblazen door de media'.

Van Dijk krijgt van de NOS de vraag of hij serieus nadacht om te stoppen bij Oranje. "Ik ben hier, dus ik denk niet dat het verstandig is om terug te halen wat ik na het EK dacht. Ik denk dat het veelzeggend is dat ik hier ben. Het gaat de laatste weken heel goed."

Wel snapt Van Dijk dat er verwarring was. "Omdat er van alles naar buiten kwam. De media hebben er een heel groot ding van gemaakt na de wedstrijd tegen Engeland. Ik heb er daarna niks meer over gezegd."

Van Dijk kreeg in Liverpool hoogstpersoonlijk bezoek van Koeman. "Ik denk dat dat meer dan normaal is. We zouden het EK sowieso al gaan analyseren, wat er goed en minder goed ging. Ook persoonlijk. We hebben een heel goed gesprek gehad."

"Wat de doorslag geeft dat ik door wil? Het vertrouwen van de bondscoach. Maar ik weet zelf ook dat ik meer dan goed genoeg ben. Ik ben aanvoerder en een constante factor bij Liverpool. Dat probeer ik vol te houden en door te zetten. Fysiek voel ik me uitstekend."

Memphis Depay

Na afloop van de gewonnen interland tegen Bosnië verscheen Memphis Depay in de kleedkamer van Oranje. "Hij moet lekker gaan spelen. Als hij goed genoeg is komt hij terug, dat is aan de bondscoach om te bepalen", aldus Van Dijk.

"Het is niet voor niets dat hij bijna topscorer aller tijden is bij Oranje. Hij heeft de kwaliteiten, dat heeft hij vaak genoeg laten zien. Het is voor hem vooral belangrijk dat hij gaat spelen en dan zien we het wel."