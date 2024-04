Vink ziet dissonant bij Ajax: ‘Te hautain, sokjes omlaag, tape om de arm...’

Marciano Vink heeft geen goed woord over voor Jorrel Hato. De analist van ESPN is in Dit was het Weekend uiterst kritisch over het spel en de houding van de achttienjarige verdediger.

Ajax verloor zondagmiddag met historische cijfers van aartsrivaal Feyenoord. In De Kuip werd het maar liefst 6-0 voor de thuisploeg. Bij de tweede Rotterdamse treffer ging Hato flink in de fout, waarna Yankuba Minteh kon afdrukken.

“Dit soort dingen… We hebben Hato in het begin ontzettend bewierookt. Het is een jonge jongen en hij deed het ontzettend goed, maar de laatste maanden is er een houding ontstaan…", begint Vink zijn betoog.

“Hij maakt nu echt te veel fouten. Alles gaat te langzaam, moet uit stilstand. Hij draagt zijn sokjes naar beneden en speelt met een tapeje om zijn hand”, gaat de analist verder.

Vink vindt dat Hato wel wat steviger bekritiseerd mag worden in de media. “Hij is international van Oranje, basisspeler en aanvoerder bij Ajax, dan mag je ook wel als een volwassen speler beoordeeld worden.”

“Het kan gewoon niet zo zijn dat je in dit soort wedstrijden niet thuis geeft", vervolgt de voormalig speler van Ajax zijn betoog. “Hij speelt met een bepaalde gearriveerdheid, veel te hautain.”

“Er zit een bepaalde gemakzucht in het spel van Ajax. Ze schatten zichzelf te hoog in. Hato is pas net achttien, door omstandigheden zit hij al bij het eerste, maar deze fouten had hij bij Jong Ajax moeten maken. Het is echt geen ramp om hem een keer op de bank te zetten: hij is pas achttien jaar oud.”

