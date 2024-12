Vink vol verbazing na afgekeurde goal PEC: 'Is er dan echt niemand die dat in zijn oortje zegt?'

Marciano Vink vindt niet dat de arbitrage gevrijwaard moet blijven van schorsingen, zeker niet als er grove fouten worden gemaakt. De oud-voetballer doelt daarmee op scheidsrechter Edwin van de Graaf en VAR Jannick van der Laan, die geheel ten onrechte een late goal van Nick Fichtinger (PEC Zwolle) tegen RKC Waalwijk afkeurden.

In de eerste minuut van de blessuretijd leek Fichtinger PEC de drie punten te bezorgen, door uit een hoekschop raak te schieten in de verre hoek. Na overleg met de VAR, Jannick van der Laan, besloot scheidsrechter Edwin van de Graaf het doelpunt echter af te keuren.

De goal leek in eerste instantie afgekeurd te worden omdat de bal niet helemaal stil lag toen de hoekschop genomen werd. De regels schrijven voor dat de hoekschop dan moet worden overgenomen. Dat gebeurde echter niet. RKC kreeg een vrije trap en zo werd al snel duidelijk waarom de VAR en Van de Graaf het doelpunt daadwerkelijk afkeurden: buitenspel. Een gigantische blunder van de arbitrage, want uit een hoekschop kun je geen buitenspel staan.

Vink

''Voetballers maken fouten en worden gewisseld. En we verwachten van scheidsrechters dat ze wedstrijden goed begeleiden. En dat ze in ieder geval de regels kennen'', zo opent Vink in De Eretribune zijn analyse over het scheidsrechterskorps in Nederland.

''Er zitten vier, vijf man bij de VAR, plus de vierde man en twee grensrechters. Is er dan echt niemand, maar ook niemand die in het oortje van de scheidsrechter zegt: 'Wacht even, stop''', zoomt de analist vervolgens in op de goal van PEC tegen RKC die uiteindelijk onterecht werd afgekeurd.

''Een regel is een regel. Als je er vijf mag wisselen, wissel je er vijf'', aldus Vink, die de vraag krijgt wat hij zou voorstellen wat betreft fouten van de arbitrage. ''Dit is gebeurd. De KNVB heeft wederom, net als met Enric Llansana (de Go Ahead-speler die rood kreeg tegen FC Utrecht, red.) excuses gemaakt. Het lijkt wel steeds slechter te worden met het scheidsrechterskorps.''

''Ik vind ook bij de scheidsrechters, en daar zullen ze het niet mee eens zijn... Ze worden betaald, en dat zijn behoorlijke bedragen. Ik vind dat als je zo'n fout maakt, of echt slecht fluit, dat je ook een keer aan de kant moet blijven zitten. Ik weet niet of Van de Graaf en de VAR een weekendje vrijaf moeten krijgen, maar er moet wel wat gebeuren'', krijgt de KNVB als gratis advies mee.

''Want het niveau lijkt wel minder te worden. Zeker ná de beslissingen'', zo besluit Vink zijn betoog over de in zijn ogen falende arbitrage op de Nederlandse velden.