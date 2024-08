Marciano Vink is redelijk gecharmeerd van het Ajax onder Francesco Farioli. De ESPN-analist prijst na afloop van het gewonnen duel met sc Heerenveen (1-0) met name de defensieve stabiliteit en licht daarbij Josip Sutalo uit.

"Het ziet er qua organisatie gewoon beter uit op het veld", begint Vink zijn relaas. "Dat heeft er ook mee te maken dat een Sutalo zich prettiger voelt, dat een (Youri, red.) Baas naast Sutalo ook zijn ding goed doet."

"Als jij vorig seizoen met een (Jorrel, red.) Hato en Sutalo speelde, waarbij Hato in zijn eerste seizoen zoekende was en Sutalo niet kon brengen wat hij bij Kraotië wel bracht, dan heb je een heel onzeker duo in het centrum", denkt Vink terug aan het afgelopen voetbaljaar.

"Hato steeg toen boven zichzelf uit en werd de dragende kracht achterin", gaat de analyticus verder, "maar nu heb je gewoon een Sutalo die wél de verantwoording neemt, die wel normaal uitspeelt op de achterlijn, tussen aanvallers komt, slidings maakt en er gewoon veel scherper opzit. Dat scheelt."

Met de overwinning op Heerenveen liet Ajax zien dat een deel van de defensieve zorgen van de Amsterdammers verholpen zijn, zo is Vink van mening.

"Het ziet er allemaal beter uit", vervolgt hij concluderend. "Spelers zijn beter in vorm. Heel degelijk. Best saai ook."

Aanvallend kwam het spel volgens de analist bij vlagen wél te kort. Kristian Hlynsson maakte op slag van rust de enige treffer.