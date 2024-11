'Vinícius Júnior stelt contractgesprekken met Real Madrid uit om naar andere club te luisteren'

Vinícius Júnior overweegt zijn opties. Zijn werkgever Real Madrid wil met de Ballon d'Or-runner-up om tafel om te spreken over een hernieuwde verbintenis, maar Vinícius zelf houdt de boot vooralsnog af, zo schrijft Sacha Tavolieri maandag namens Sky Sport.

Het management van de Braziliaan houdt ondertussen de banden met een andere geïnteresseerde partij warm. Een overstap naar de Saudi Pro League zou namelijk een mogelijkheid zijn voor Vinícius.

Vini's entourage zou 'in de afgelopen dagen' contact hebben opgenomen met de eindverantwoordelijken bij de Saudische competitie. Bovendien maakt het van de mogelijkheid gebruik om de situatie van de aanvaller bij 'verschillende Europese clubs' kenbaar te maken.

Vinícius, wiens contract bij Real Madrid loopt tot de zomer van 2027, stelt de gesprekken met zijn werkgever over een nieuwe verbintenis vooralsnog uit. Het zorgt echter niet direct voor paniek bij de Koninklijke.

"Real Madrid voelt geen enkele druk", zo schrijft Tavolieri. "De club geeft zelf aan dat de gesprekken over een salarisverhoging al opgestart zijn."

Zo is het dus nog maar de vraag of het daadwerkelijk tot een scheiding tussen Vinícius en Real Madrid komt. Mocht de wereldster vertrekken, zal de Spaanse landskampioen in ieder geval een behoorlijke smak geld willen ontvangen.

Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt Vinícius momenteel een exorbitante waarde van 200 miljoen euro. Mocht er een club zijn die met een dergelijk bedrag over de brug kan komen, zal het gezien de hoogte ervan vermoedelijk een uit Saudi-Arabië zijn.