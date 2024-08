Vinícius Júnior krijgt zeer lucratief aanbod, maar blijft Real Madrid trouw

Vinícius Júnior heeft onlangs een zeer lucratief aanbod uit Saudi-Arabië afgeslagen, zo verzekert The Athletic. De 24-jarige steraanvaller van Real Madrid moest een van dé gezichten van de Saudi Pro League worden, maar hij heeft zelf hele andere plannen.

Vinícius is benaderd door de Public Investment Fund (PIF), een investeringsfonds van de Saudische staat, met de vraag of hij interesse heeft in een overstap naar de oliestaat. In aanloop naar het WK 2034, dat zo goed als zeker in Saudi-Arabië gehouden wordt, zou de Braziliaan moeten helpen om de nationale competitie van het land op de kaart te zetten.

Vinícius heeft echter geen trek in een avontuur in Saudi-Arabië en trakteerde de PIF op een 'nee'. De buitenspeler hoopt nog jarenlang succesvol te zijn bij Real Madrid.

Europese Supercup Real Madrid RMA 2024-08-14T19:00:00.000Z 21:00 Atalanta ATA

Zo heeft hij de ambitie om in het shirt van de Spaanse hoofdstedelingen de Ballon d'Or te winnen. Bovendien is Vinícius gelukkig in Spanje.

Daarnaast peinst ook Real Madrid niet over een transfer van zijn sterspeler. De Koninklijke heeft niet voor niets een torenhoge afkoopsom in het contract van Vinícius laten opnemen.

De vleugelaanvaller ligt tot medio 2027 vast in Madrid. Mocht een club die overeenkomst willen afkopen, moet het een bedrag van één miljard euro ophoesten.

Vinícius kwam in de zomer van 2018 voor 45 miljoen euro over van Flamengo in zijn thuisland. Sindsdien speelde hij 264 wedstrijden voor Real Madrid, met 83 doelpunten en 75 assists tot gevolg.