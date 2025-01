Vinícius Júnior heeft rigoureuze toekomstplannen en treedt mogelijk in voetsporen Real Madrid-teamgenoot Kylian Mbappé

Vinícius Júnior treedt mogelijk snel in de voetsporen van Kylian Mbappé. De Braziliaanse steraanvaller van Real Madrid is namelijk in gesprek over het overnemen van een voetbalclub, zo schrijft Marca in navolging van Ge Globo en ESPN Brasil.

Topspelers die zelf (mede-)eigenaar worden van een voetbalclub zien we steeds vaker in het moderne voetbal. Vorig jaar investeerde Mbappé bijvoorbeeld nog in SM Caen uit zijn thuisland.

Vinícius is mogelijk de volgende. De runner-up van de laatste Ballon d'Or-verkiezing is in gesprek om de nieuwe eigenaar te worden van FC Alverca.

De huidige eigenaar van de Portugese tweedeklasser, Ricardo Vicintin, is op zoek naar een koper. Naar verluidt is een bedrag van rond de tien miljoen euro genoeg om de nieuwe eigenaar van Alverca te worden.

Een overname door Vinícius behoort dus tot de mogelijkheden. "Op dit moment is er nog niets definitief, al zijn de gesprekken gaande en is de mogelijkheid reëel", schrijft Marca.

Alverca bezet momenteel de achtste plek in de Liga Portugal 2. Voorlopig is het niet in de race om promotie naar het hoogste niveau, maar met nog achttien wedstrijden te gaan is een achterstand van zeven punten niet onoverbrugbaar.

Vorig seizoen kwam Alverca nog uit op het derde niveau van Portugal. Dankzij een succesvolle reeks in de promotiegroep sloot het het seizoen af als nummer één van de Liga 3.