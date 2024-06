Vinícius Júnior uit forse kritiek: 'Scheidsrechters zijn altijd tegen ons'

Vinícius Júnior uit forse kritiek na Copa América-zege Brazilië: ‘Scheidsrechters zijn altijd tegen ons’

Vinícius Júnior heeft na afloop van het Copa América-duel tussen Paraguay en Brazilië (1-4) zijn beklag gedaan over de CONMEBOL, de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. Vinícius blonk uit met twee treffers en flitsende acties, waarbij hij meer dan eens hardhandig naar de grond werd gewerkt. "De scheidsrechters zijn altijd tegen ons", foeterde de Real Madrid-ster onder meer.

Vinícius kreeg de afgelopen tijd kritiek te verwerken, omdat hij bij het nationale team niet hetzelfde zou brengen als bij Real Madrid. Tegen Paraguay was Vinícius vanaf het eerste moment scherp en bezorgde hij de Paraguayaanse verdediging een zeer zware tijd.

Met name in de tweede helft probeerde Vinícius zijn tegenstanders te passeren met de nodige 'Braziliaanse' trucs, wat niet in goede aarde viel bij de Paraguayanen, die hem op harde wijze verdedigden. Vinícius is niet te spreken over de organisatie van de CONMEBOL en ging daarbij verder dan alleen zijn kritiek op scheidsrechters.

"De Copa América is altijd een uitdaging vanwege het veld, de scheidsrechters, die altijd tegen ons zijn, en de manier waarop onze tegenstanders ons bespelen", sprak de vleugelspeler duidelijke taal. "Maar we moeten standvastig blijven."

"Alleen door te winnen kunnen we spreken. We kunnen er wel iets van zeggen, maar als we dat doen, zegt de CONMEBOL dat we te veel praten." In de slotfase van het duel kreeg Vinícius geel van scheidsrechter Piero Maza, die duidelijk niet gediend was van de kritische woorden van de Braziliaan.

Vinícius opende de score na een prachtige Braziliaanse aanval, waarbij hij het eindstation was. Vlak voor rust maakte hij de 0-3, door uitstekend druk te zetten om Omar Alderete. Met name het flitsende spel van Vinícius viel in de smaak bij Dorival Júnior, bondscoach van Brazilië. "Zijn vermogen om op te staan in belangrijke wedstrijd zegt veel over zijn talent en mentaliteit."

"Zijn acties waren fantastisch. Hij was dynamisch, effectief en betrokken in ons aanvallende spel. Hij deed alles wat we van spelers met zulke technische kwaliteiten verwachten." Dankzij de zege is Brazilië zo goed als zeker van de kwartfinale op de Copa América. Alleen als Brazilië ruim verliest van Colombia en Costa Rica Paraguay met duidelijke cijfers verslaat, kan het op basis van doelsaldo nog misgaan.

