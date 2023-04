Vincent Janssen komt niet tot scoren maar krijgt wel staande ovatie

Zondag, 16 april 2023 om 20:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:53

Royal Antwerp heeft zondag een overwinning geboekt in de Jupiler Pro League. De ploeg van trainer Mark van Bommel was dankzij een treffer van Arbnor Muja met 1-0 te sterk voor KV Kortrijk. Bij de thuisploeg stonden Calvin Stengs, Gyrano Kerk en Vincent Janssen in de basis. Laatstgenoemde speelde uitstekend en kreeg een paar minuten voor tijd een publiekswissel. Door de zege komt nummer drie Antwerp op drie punten van KRC Genk.

Bijzonderheden

De thuisploeg was vanaf het begin de bovenliggende partij en creëerde bovendien de nodige kansen. Zo kwam Ritchie De Laet tweemaal dichtbij, maar zijn schoten troffen geen doel. Ook Arbnor Muja en Stengs probeerden het tevergeefs. In de tweede helft bleef de ploeg van Van Bommel de betere partij en dat leidde in minuut zeventig tot de voorsprong. Muja had een fraai, geplaatst schot in huis dat onhoudbaar bleek: 1-0. Janssen werd enkele minuten voor tijd naar de kant gehaald en kreeg een staande ovatie van de supporters. De spits scoorde niet, maar bleek opnieuw een bijzonder belangrijke pion te zijn voor the Great Old. Met name als aanspeelpunt vertolkte hij een belangrijke rol voor Antwerp. Kortrijk bleek in de slotfase niet bij machte om de gelijkmaker te forceren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Royal Antwerp - KV Kortrijk 1-0

70' Arbnor Muja (assist: Arthur Vermeeren)