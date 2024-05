Viertal ex-Eredivisie-spelers opgenomen in eerste EK-selectie ooit van Servië

Bondscoach Dragan Stojkovic heeft de 26-koppige selectie voor het aankomende EK in Duitsland bekendgemaakt. Het wordt de eerste Europese eindronde waar zij als één land aan deelnemen.

De laatste keer dat de Servische nationale ploeg zich wist te kwalificeren voor een Europese eindronde, behoorde het nog tot Joegoslavië. Dat was in 2000 toen het EK in Nederland en België werd gehouden.

Servië was van 2003 tot en met 2006 verenigd samen met Montenegro, maar ook dit elftal wist zich niet te kwalificeren voor een EK. Vervolgens liep Servië, als apart land, ook de EK’s van 2008, 2012, 2016 en 2020 mis. Dat terwijl het wel regelmatig wist te kwalificeren voor een WK.

?????? FINAL SQUAD FOR #EURO2024. ?????? pic.twitter.com/A1QY3mLKZp — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) May 28, 2024

De bekendste naam in de selectie van Stojkovic is misschien wel aanvoerder en recordinternational Dusan Tadic. De voormalig Ajacied speelde al 106 interlands voor de Adelaars en is dus een van de spelers die de bondscoach als eerst bij de selectie heeft gevoegd.

Naast Tadic kent de selectie van Servië nog drie ex-Eredivisionisten. In het hart van de verdeding speelt mogelijk Uros Spajic. De centrumverdediger speelde in het seizoen 2020/21 op huurbasis bij Feyenoord, al maakte hij bij de Stadionclub weinig indruk. Tegenwoordig staat Spajic onder contract bij de Servische grootmacht Rode Ster Belgrado.

Op het middenveld heeft bondscoach Stojkovic een plek ingeruimd voor Nemanja Gudelj. De voormalig voetballer van onder meer Ajax, AZ Alkmaar en NAC Breda speelt tegenwoordig als centrumverdediger bij Sevilla, maar Stojkovic gebruikt hem nog als middenvelder. Naast de zestigvoudig international is ook Filip Kostic van de partij in Duitsland.

Kostic maakte tussen 2012 en 2014 furore bij FC Groningen waar hij toentertijd de opvolger van Tadic was. Inmiddels heeft de 31-jarige linkspoot zich ontwikkeld tot een multifunctionele speler die de gehele linkerkant kan bestrijken. Ook voor voormalig NAC-middenvelder Ivan Ilic is een plekje ingeruimd in de selectie. De Brabanders kwamen destijds ook al uit in de Keuken Kampioen Divisie.

In de aanval is verder Juventus-goalgetter Dusan Vlahovic terug te vinden, terwijl ook de gebroeders Sergej en Vanja Milinkovic-Savic aankomende zomer actief zullen zijn op het EK.

Volledige selectie Servië

Vanja Milinkovic-Savic (Torino FC), Predrag Rajkovic (RCD Mallorca) en Dorde Petrovic (Chelsea).

Verdedigers: Strahinja Pavlovic (RB Salzburg), Nikola Milenkovic (ACF Fiorentina), Milos Veljkovic (SV Werder Bremen), Srdan Babic (Spartak Moskou), Uros Spajic (Rode Ster Belgrado), Nemanja Stojic (FK TSC Backa Topola).

Middenvelders: Sasa Lukic (Fulham FC), Nemanja Gudelj (Sevilla FC), Nemanja Maksimovic (Getafe CF), Ivan Ilic (Torino FC), Srdan Mijailovic (Rode Ster Belgrado), Sergej Milinkovic-Savic (Al Hilal), Dusan Tadic (Fenerbahçe SK), Lazar Samardzic (Udinese Calcio), Veljko Birmancevic (Sparta Praag), Filip Kostic (Juventus), Filip Mladenovic (Panathinaikos FC), Andrija Zivkovic (PAOK Saloniki) en Mijat Gacinovic (AEK Athene).

Aanvallers: Aleksandar Mitrovic (Al Hilal), Dusan Vlahovic (Juventus), Luka Jovic (AC Milan) en Petar Ratkov (RB Salzburg).

