Vierde trainersontslag in de Premier League is een feit na ontluisterende nederlaag

Southampton gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. The Saints maakten zondagavond laat namelijk bekend dat ze per direct afscheid nemen van Russel Martin. Onder leiding van de Schot promoveerde Southampton afgelopen seizoen via de Championship-play-offs naar de Premier League, maar eenmaal terug op het hoogste niveau wist Martin zijn ploeg naar weinig successen te leiden.

Op de clubwebsite licht Southampton het ontslag van de 38-jarige oefenmeester toe. "Aan het begin van het seizoen wisten we allemaal welke uitdagingen we dit jaar zouden tegenkomen tijdens het aanpassen aan het nieuwe leven op het hoogste niveau, waar we meedoen aan de beste en meest competitieve competitie ter wereld."

"De realiteit van onze situatie is echter duidelijk. Het bestuur heeft Russell en zijn staf gesteund en is open en transparant geweest over onze verwachtingen", leest het statement verder. "We waren het er allemaal over eens dat resultaten dringend nodig zijn om de situatie te verbeteren."

"We willen van deze gelegenheid gebruikmaken om Russell en zijn staf te bedanken voor al het harde werk en de toewijding die ze de club de afgelopen achttien maanden op en naast het veld hebben getoond. Iedereen die betrokken is bij Southampton zal altijd fantastische herinneringen hebben aan vorig seizoen, met name de overwinning in de play-off-finale in mei."

Simon Rusk, de huidige trainer van het beloftenelftal van Southampton, neemt voorlopig de honneurs waar bij de hoofdmacht. Hij had eerder de leiding over verscheidene jeugdelftallen bij onder meer Brighton & Hove Albion en de Engelse bond en stond in 2021 veertig wedstrijden aan het roer bij Stockport County, op dat moment uitkomend op het vijfde niveau van de Engelse voetbalpiramide.

Onder leiding van Martin pikte Southampton dit seizoen pas vijf punten op in zestien wedstrijden. De enige zege behaalde het begin november, toen Everton met 1-0 de boot in ging in het St. Mary's Stadium. Gelijkgespeeld werd er tegen Ipswich Town (1-1) en Brighton (1-1), terwijl de overige dertien partijen allen verloren gingen, resulterende in de laatste plek. De 0-5 nederlaag tegen Tottenham Hotspur van zondag, waarin Southampton al in de eerste helft vijf treffers om de oren kreeg, werd Martin te veel.

De rodelantaarndrager vervolgt het Premier League-seizoen zondag met een uitwedstrijd bij Fulham, de verdienstelijke nummer acht van de competitie. Midweeks wordt er gebekerd tegen Liverpool.

Het ontslag van Martin is de vierde van het lopende seizoen in Engeland. Eerder kregen Erik ten Hag (Manchester United), Steve Cooper (Leicester City) en Gary O'Neil (Wolverhampton Wanderers) de zak.