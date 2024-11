Victor Osimhen andermaal de grote man bij zegevierend Galatasaray

Galatasaray blijft maar winnen. De koploper van Turkije ontving zondagmiddag in de vorm van Samsunspor de nummer twee van de Süper Lig en wist zonder al te veel problemen te zegevieren: 3-2. Victor Osimhen was met een dubbelslag de grote man.

Enkele dagen na de knappe overwinning op Tottenham Hotspur (3-2) in de Europa League kreeg Galatasaray het nieuws waar het al voor vreesde: Mauro Icardi heeft een zware blessure opgelopen.

De Argentijnse topschutter heeft zijn kruisband afgescheurd en zal maanden uit de roulatie zijn. In het slechtste geval mist hij de rest van het seizoen. Wat dat betreft is het maar goed voor Gala dat het, in ieder geval tot januari, beschikt over nóg een spits van niveau: Osimhen.

In het duel met Samsunspor liet de Nigeriaanse steraanvaller andermaal zien een speler van grote klasse te zijn. Al in minuut drie was het raak. De voorzet vanaf rechts was van Lucas Torreira, Osimhem torende boven alles en iedereen uit en kopte krachtig raak: 1-0.

In de tweede helft was het Samsunspor, waar Rick van Dongelen een basisplek had, dat vroeg het net wist te vinden. Davinson Sánchez beging in het eigen strafschopgebied een overtreding op Landry Dimata, waarna Olivier Ntcham vanaf de stip de 1-1 verzorgde.

Galatasaray had niet lang nodig om de voorsprong te herstellen. Deze keer kwam de voorzet vanaf links, maar het resultaat was hetzelfde. Osimhen knikte binnen: 2-1. In de zoektocht naar de gelijkmaker nam Samsunspor risico's, waardoor het achterin bij de ploeg open lag.

De ingevallen Hakim Ziyech kon profiteren en bracht Michy Batshuayi in stelling: 3-1. In de blessuretijd deed Samsunspor, opnieuw vanaf elf meter, via Youssef Aït Bennasser nog iets terug (3-2), maar de zege van Galatasaray kwam niet meer in gevaar.