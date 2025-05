Victor Edvardsen kan Go Ahead Eagles verlaten voor grote club in het buitenland

Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) staat in de belangstelling van Besiktas, zo meldt RTV Oost donderdag. De 29-jarige spits ligt nog tot medio 2026 vast in Deventer, waardoor de bekerwinnaar een verkoop serieus moet overwegen.

Go Ahead en Edvardsen zijn al langere tijd in gesprek over een nieuw contract, maar tot op heden kwam er geen witte rook. Inmiddels zou de spraakmakende Zweed op de radar staan bij Besiktas.

Volgens Transfermarkt is Edvardsen 900.000 euro waard. Het is afwachten hoe concreet de belangstelling vanuit Turkije is en wat Go Ahead kan vangen.

Op de achtergrond is Go Ahead wel al bezig met mogelijke opvolgers van Edvardsen. In de lokale media worden momenteel twee namen genoemd.

De Poolse Patryk Klimala (26) van Sydney FC is een belangrijke kandidaat. Ook Noel Milleskog (23) van IK Sirius staat op het lijstje in Deventer.

Edvardsen was vorige zomer al door zijn medische keuring heen bij Barnsley, maar besloot toch bij Go Ahead te blijven. Dit seizoen heeft hij een belangrijk aandeel in het elftal van Paul Simonis, dat beslag legde op de TOTO KNVB Beker.

Tot dusver speelde Edvardsen 74 officiële wedstrijden namens Go Ahead. Daarin was de robuuste spits goed voor zestien doelpunten en acht assists.