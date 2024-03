VI oppert vertrouweling van Van Gaal als potentiële trainer voor Ajax

Algemeen directeur Alex Kroes staat in de komende maanden voor de zware taak om bij Ajax een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen. Er zijn al heel wat namen met de openstaande vacature in verband gebracht. Voetbal International zet acht potentiële trainers op een rij.

De Amsterdammers werden recent nog in verband gebracht met Graham Potter. De 48-jarige Engelsman is momenteel clubloos, maar lijkt geen topkandidaat. “Hoewel de deur voor een buitenlander niet bij voorbaat dicht zit, gaat de voorkeur wel uit naar een Nederlander die bekend is met de filosofie en identiteit van Ajax”, schrijft VI.

Het weekblad verwacht dat Pascal Jansen, Pepijn Lijnders, Frank de Boer, Joseph Oosting, Dick Schreuder en Mitchell van der Gaag allemaal op de shortlist van Ajax staan.

Dat geldt ook voor Albert Stuivenberg, die nog niet vaak met het hoofdtrainerschap in Amsterdam in verband is gebracht. De 53-jarige oefenmeester wordt omschreven als een goede bekende en vertrouweling van Van Gaal. Als bondscoach van Jong Oranje werkte hij nauw samen met de huidige adviseur van Ajax, later was hij assistent-trainer onder Van Gaal bij Manchester United.

Stuivenberg stond vervolgens een jaar op eigen benen bij KRC Genk en was assistent bij de nationale ploeg van Wales. Inmiddels fungeert hij alweer vijf seizoen als rechterhand van Mikel Arteta bij Arsenal.

“In Noord-Londen wordt Stuivenberg geroemd om zijn voetbalbrein en zijn oog voor detail. Tevens heeft hij affiniteit met opleiden, ontwikkelen en presteren: als coach van Oranje Onder-17 werd hij in 2011 én 2012 Europees kampioen”, schrijft VI.

Tot slot wordt ook de naam van Dave Vos, de huidige trainer van Jong Ajax genoemd. Het weekblad stelt dat het in de sterren geschreven staat dat de nog altijd pas veertigjarige coach ooit trainer van Ajax 1 wordt. Vos zou er intern goed opstaan, maar het lijkt logischer dat hij komend seizoen als assistent-trainer bij de hoofdmacht de verantwoordelijkheid krijgt over de begeleiding en doorstroming van de eigen talenten richting het eerste elftal.