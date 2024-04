VI noemt volgende aanvaller die Ajax na Conceição gaat verlaten

Ajax gaat komende zomer de bezem door de voorhoede halen, zo schrijft journalist Lentin Goodijk van Voetbal International in een uitgebreid artikel over de tobbende Amsterdamse recordkampioen. Dinsdag werd bekend dat de aan FC Porto verhuurde Francisco Conceição niet meer terugkeert in de Johan Cruijff ArenA. Volgens Goodijk is Georges Mikautadze, die op huurbasis voor FC Metz speelt, de volgende aanvaller die Ajax definitief gaat verlaten.

“Wie sowieso zal vertrekken, is Georges Mikautadze”, aldus VI. Volgens het wekelijkse voetbalmagazine gaan de Amsterdammers binnenkort op bezoek in Frankrijk, maar is een terugkeer uitgesloten. “De club ziet de kwaliteiten van Mikautadze wel, maar op dit moment is het geen logische match. De verwachting is dat Metz hem overneemt en mogelijk daarna meteen weer doorverkoopt aan een grotere club in Frankrijk of het buitenland.”

Chuba Akpom en Carlos Forbs liggen volgens Goodijk goed in de markt bij diverse clubs uit de Premier League. “Beiden zijn homegrown en daarom extra interessant voor Engelse clubs. Het is goed mogelijk dat Ajax na een rampseizoen gewoon nog winst maakt op het tweetal, dat voor een kleine dertig miljoen euro naar Amsterdam kwam.”

Het is vooralsnog onduidelijk wat er met routiniers Steven Bergwijn en Steven Berghuis gaat gebeuren. Indien de aanvoerder vertrekt, kan Ajax volgens Goodijk een mooi bedrag voor hem vragen. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Bergwijn op 20 miljoen euro.

Bergwijn ligt nog tot medio 2027 vast en zou er nog altijd goed opstaan bij een aantal fraaie clubs. Ook was er de afgelopen tijd serieuze belangstelling uit Saudi-Arabië.

De situatie van Berghuis is anders. De 32-jarige linkspoot loopt in de zomer van 2025 uit zijn contract bij Ajax, waardoor het volgens VI mogelijk een goed moment is om de wegen te scheiden. Vanuit Turkije lijkt de interesse serieus, daar Besiktas de voormalig Feyenoorder dolgraag wil overnemen en op het vinkentouw zou zitten.

Vier aanvallers zullen komend seizoen sowieso nog deel uitmaken van de selectie van Ajax. Een vertrek van sterspelers Brian Brobbey lijkt onbespreekbaar, terwijl de Amsterdammers ook nog vertrouwen op het potentieel van tieners Amourrichio van Axel Dongen, Mika Godts en Julian Rijkhoff. Wat er met jeugdspelers Jaydon Banel en Naci Ünüvar (keert terug van FC Twente) gaat gebeuren is vooralsnog onbekend.

