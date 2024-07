Voetbal International noemt naam van bekende doelman die mogelijk in beeld komt bij PSV

Marco Timmer, journalist namens Voetbal International, acht de kans reëel dat PSV deze zomer op zoek moet naar een nieuwe eerste doelman. Volgens de clubwatcher staat Walter Benítez (31) ervoor open om Eindhoven te verlaten. Timmer noemt Bernd Leno (32) als naam die recent op het lijstje stond bij PSV.

Benítez ligt bij PSV nog vast tot medio 2025, maar Atlético Madrid is concreet in de markt voor zijn diensten. “Vrij recent zei Benítez nog dat hij bij PSV wil blijven, maar achter de schermen klinken echter de geluiden dat de Argentijn zijn uitstekende seizoen bij PSV wil verzilveren ook steeds luider”, weet Timmer.

Volgens de journalist heeft Atlético slechts 2 miljoen euro geboden, maar heeft PSV dat bod resoluut van tafel geveegd. “De verwachting is dat als Atlético terugkomt met een bod dat richting de 6 miljoen euro gaat er te praten valt.” Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Benítez op 13 miljoen euro.

PSV heeft met Joël Drommel (27) nog een reservedoelman achter de hand, maar de Eindhovenaren zullen bij een vertrek van Benítez op zoek gaan naar een opvolger. Timmer weet wat PSV wil. “Die nieuwe man onder de lat moet goed zijn met zijn voeten en de grote ruimte achter de laatste linie kunnen bespelen.”

Daarbij laat de clubwatcher ook een interessante naam vallen. “Bernd Leno stond bijvoorbeeld niet zo lang geleden al op de lijst in Eindhoven. Zo’n type - Leno is 32 jaar en heeft zich bewezen in Europese topcompetities – is heel goed denkbaar.”

Leno, negenvoudig international van Duitsland, staat nog tot medio 2027 onder contract bij Fulham, met de optie voor nog een jaar. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 13 miljoen euro. Of de ervaren goalie haalbaar is voor PSV, is vooralsnog de vraag.

