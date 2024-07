Verweij weet wie van Oranje als eerste in bus is en niet lekker in zijn vel zit

Mike Verweij ziet dat niet iedereen binnen Oranje tevreden is met de rol die Ronald Koeman hem opgelegd heeft. Zo laat de journalist in de podcast Kick-off van De Telegraaf weten dat Brian Brobbey als eerst in de bus zat na de gewonnen wedstrijd tegen Turkije (2-1).

In een poging de voorsprong vast te houden en meer lengte in de ploeg te brengen kwam Joshua Zirkzee zaterdagavond in de 87ste speelminuut binnen de lijnen voor Xavi Simons. Ook Brobbey was beschikbaar, maar zijn totale speeltijd op dit EK bleef steken op nul minuten.

De spits van Ajax mocht in het oefenduel met Canada (4-0 winst) nog ruim een uur meespelen, maar op het eindtoernooi heeft Koeman vooralsnog geen plek ingeruimd voor Brobbey. Laatstgenoemde is volgens Verweij niet tevreden over zijn inbreng.

“Brian Brobbey was vandaag ontzettend snel”, vertelt de journalist. “Snel door de mixed zone en snel in de bus. Eigenlijk veel eerder dan zijn ploeggenoten. Dat geeft ook wel aan dat hij totaal niet lekker in zijn vel zit en dat hij niet blij is met zijn rol.”

“Maar er is volgens mij wel hoop voor Brobbey, want als je Zirkzee zag invallen. Valentijn Driessen vond dat Zirkzee heel goed trainde, maar je ziet wel dat de situatie in dit soort wedstrijden anders is.”

“Zirkzee viel namelijk in en hij leed gewoon drie keer balverlies. Twee keer leverde hij de bal in en hij verloor een keer heel slap een duel. Misschien is het gewoon beter om Brobbey in te zetten.”

Als de nood aan de man is kun je Brobbey misschien beter gebruiken tegen Engeland. Maar hij komt er natuurlijk alleen in als dat nodig is”, besluit Verweij.

